طنطا ضمن أعلى 10 جامعات فى معامل الاستشهادات

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن إنجاز جديد للجامعة في تصنيف Webometrics لشهر يناير 2024، حيث ظهرت الجامعة ضمن أعلى 10 جامعات في معامل الاستشهادات بين ما يقارب 50 جامعة مصرية لها أكثر من 1000 استشهاد وفقًا لمنصة Google Scholar، وفقًا لآخر إصدار (الإصدار 17.01) لتصنيف TRANSPARENT RANKING: Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles.

وقال رئيس الجامعة، إن الجامعة حصلت على إجمالي استشهادات يبلغ 398،792 استشهادًا لتحقق المركز الـ 7 ضمن ما يقارب من 50 جامعة مصرية والمركز 839 عالميا من بين 5600 جامعة تقريبا لتتقدم 73 مركزا مقارنة بآخر إصدار لشهر يوليو عام 2023.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة جهود الجامعة، والتزامها بالتميز الأكاديمي والبحث العلمي، وتوفير بيئة داعمة للباحثين والأكاديميين لتحقيق إنجازات مستمرة في البحث العلمي وتشجيع الباحثين على النشر الدولي في مجلات علمية معتمدة دوليا، إضافةً إلى زيادة المكافآت المخصصة للنشر في المجلات العالمية، لتحقيق التميز والريادة الإقليمية والدولية.

تأهل 10 فرق

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن تأهل 10 فرق من طلاب جامعة طنطا للتصفيات النهائية في مجالات الابتكارات العلمية والفنون التشكيلية والترانيم والمراسل الإذاعي والتلفزيوني والفنون الشعبية والقصة القصيرة والدوري الثقافي "دورى المعلومات"، بمسابقة ابداع 12 التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على دعمهم وتحفيزهم، وتوفير كافة أشكال الدعم لهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم لتحقيق الفوز بالمراكز المتقدمة ليكونوا نماذج نفتخر ونعتز بها.

