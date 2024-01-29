الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قرار ضد 45 محلاً وورشة مخالفة مواعيد الغلق الرسمية

مخالفة
مخالفة

قال عمرو فكرى، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم غلق 45 محلا وورشة، لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ  53 محلا تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء خلال 48 ساعة.


وأشار "فكرى"، إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة، فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش.


وأكد رئيس  المدينة، على تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة، ويتم من خلالها المرور على كل المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.

اللجان بالوحدات المحلية إطفاء الإنارة الخارجية بترشيد استهلاك الكهرباء بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية محافظة الغربية

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