السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمشاركة لاعب كفيف.. انطلاق بطولة الجمهورية الثانية للشطرنج لذوي الهمم بطنطا

انطلاق بطولة الجمهورية
انطلاق بطولة الجمهورية الثانية للشطرنج

نظمت منطقة الغربية للشطرنج بطولة الجمهورية الثانية لذوى الهمم بمشاركة ٤٤ لاعبا من ١٢ محافظة بنادى المعلمين بمدينة طنطا.
حيث أكد المحاسب محمد خلاف رئيس منطقة الشطرنج بالغربية، أن البطولة يشارك بها الكابتن محمد زبيب الحاصل على فضية العالم لذوى الهمم، مشيرا أن البطولة  بالتعاون مع أمانة المشروعات بحزب مستقبل وطن بالغربية برئاسة المحاسب عبد الغفور السيد عبد الغفور تحت رعاية الدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، والمحاسب محمد عريبي أمين حزب مستقبل وطن بالغربية.

وقال المحاسب محمد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج، إن البطولة تقام للعام الثانى على التوالي ويشارك فيها نحو ٤٤ لاعبًا من ١٢ محافظة هي القاهرة، أسوان، سوهاج، مرسى مطروح، البحيرة، الجيزة، اسكندرية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، القليوبية، مشيرًا إلى حرص العديد من اللاعبين على المشاركة في البطولة يعد أمر جيد، ومن أبرز المشاركين الكابتن محمد زبيب الحاصل على فضية العالم في تركيا.

وأضاف "خلاف" أننا نحرص دائمًا على تنظيم مثل هذه البطولات لذوي الهمم باستمرار ونأمل في أن يكون هناك دوري خاص بهم مع تذليل أي معوقات تواجههم للمشاركة في البطولات المختلفة وتحقيق نتائج إيجابية، خاصة بعد نجاح النسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي وحصل عليها اللاعب محمد علي من سوهاج.

يذكر أن لجنة الحكام تتكون من الدكتور محمد شعيب رئيسًا للجنة، بمعاونة الكابتن وائل المنشاوي حكم، الكابتن جمال عرفة حكم، والكابتن محمد النقيب حكم، والكابتن أحمد المصري مدير البطولة.

لذوي الهمم بنادى المعلمين بمدينة طنط فضية العالم لذوى الهمم أمانة المشروعات بحزب مستقبل وطن لجنة الحكام

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