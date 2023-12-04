102 طالب وطالبة يشاركون ببطولة الشطرنج في جامعة القناة

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب مُمثلة في إدارة النشاط الاجتماعي بجامعة قناة السويس، بطولة الشطرنج على مستوى كليات الجامعة.

تأتي البطولة التي يشارك بها 102 طالب وطالبة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة هبه الدناصوري مستشار اللجنة الاجتماعية، و تنظيم عبدالله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ ممدوح عثمان مدير إدارة النشاط الاجتماعي.

يقوم بالتحكيم في المسابقة الاتحاد المصري للشطرنج ويمثل كل كلية 6 طلاب، بواقع 3 طلاب و3 طالبات.

وتستمر البطولة على مدار ثلاثة أيام من الإثنين 4 ديسمبر حتى الخميس 7 ديسمبر.

بالتعاون مع "حياة كريمة".. جامعة قناة السويس تشارك في مبادرة "أنت الحياة"

وعلى الجانب الآخر أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن انطلاق قافلة الجامعة الطبية إلى مركز شباب سرابيوم بمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير القرى المصرية.

وأوضح رئيس جامعة قناة السويس، أن هذه القافلة تأتي في إطار دور الجامعة ومسئوليتها المجتمعية، وتحت مظلة مبادرة" أنت الحياة"

وتابع الدكتور ناصر مندور، أن القافلة تهدف لخدمة أهالينا في المناطق الأكثر احتياجا، وعلى نحو يتكامل مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 ومن أجل رفع مستوى الصحة العامة للمواطن المصري.

تفاصيل القافلة الطبية في مركز شباب سرابيوم

وقدمت القافلة 720 كشفا طبيا، والعلاج بالمجان في 9 تخصصات كالتالي 80 عيادة الباطنة لمرضى الضغط المرتفع، والحساسية المزمنة، نزلات البرد، التهابات مجرى البول، قياس مستوى الضغط، والسكري، و101 عيادة العظام لحالات خشونة الركبة، القدم السكري، آلام الظهر، الشوكة العظمية، و230 عيادة الأطفال لحساسية الأنف، ونزلة معوية، التهاب اللوزتين، ديدان، و57 عيادة رمد لحساسية وجفاف العين، عدوى، حول، كيس دهني، و14 عيادة المسالك البولية، 140 عيادة طب الأسرة، 54 عيادة النساء والتوليد، 14 عيادة الجراحة 30 حالة بعيادة طب الأسنان بين خلع وكشف وعلاج.