الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال محور طريق المعامل بميت حبيش في طنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الأعمال الجارية في محور طريق المعامل بميت حبيش، والذي يُعد محورًا مروريًا سيسهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا ـ السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأسفلت الأولى من مدخل الطريق السريع وحتى الكوبري الجديد وجارٍ توريد السن في القطاع المتبقي بالتوازي مع تغطية الترعة وعمل غرف لري الأراضي الزراعية المجاورة، جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا.

محاور مرورية جديدة

وأكد محافظ الغربية، حرص المحافظة على توفير محاور مرورية جديدة، تسهم في حل مشكلة التكدس المروري وإعاقة الحركة المرورية، خاصة في أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت، وعدم تعطيل مصالح المواطنين مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير شبكة الطرق وفتح شرايين مرورية جديدة باعتبارها إحدى قاطرات التنمية ولإحداث نقلة نوعية في الشبكة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها مساء اليوم؛ لتفقد رصف طريق المعامل بميت حبيش، رافقه خلالها حسام عبداللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا.

محور طريق المعامل بميت حبيش بطريق طنطا ـ السنطة مدخل طنطا الشمالي طبقة الاسفلت الأولى طارق رحمي محافظ الغربية

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