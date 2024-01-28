محافظ الغربية يشهد إطلاق مبادرة "صناع الدفا" لتوزيع بطاطين الشتاء

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم إطلاق مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة "صناع الدفا" لتوزيع بطاطين الشتاء على الاسر الأولى بالرعاية في قري مراكز المحافظة، تحت رعاية الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق والتعاون مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة ومع عدد كبير من الجمعيات الاهلية القاعدية.

وتفقد المحافظ اصطفاف السيارات المحملة بالدفعة الأولى من بطاطين الشتاء في منطقة العربات المتنقلة، مؤكدا على دور المشاركات المجتمعية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والمساهمة مع الجهاز التنفيذي في إنجاح خطط وبرامج التنمية على أرض المحافظة والتيسيرعن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.



وأثنى المحافظ على الدور الذى تقوم به مؤسسة صناع الخير في توزيع بطاطين وأغطية الشتاء على غير القادرين بقري محافظة الغربية، لمواجهة موجة البرد القارس التي تمربها البلاد والتى تأتي ضمن مبادرة " صناع الدفا" لتقديم الدعم للشرائح الأكثر احتياجًا في مواجهة مشكلاتهم المعيشية الموسمية، معربا عن شكره وتقديره لمسئولي المؤسسة، على اطلاق مبادرة "صناع الدفا"، بتوفير البطاطين للأسر الأولى بالرعاية، لحمايتهم من برودة الشتاء، مشيرا إلى ضرورة تضافر كافة الجهود للوصول بهذه المساعدات إلى مستحقيها.

وتستهدف المبادرة توزيع بطاطين الشتاء على الاسر الأولى بالرعاية في عدد كبير من قرى مراكز المحافظة المختلفة ففي مركز زفتي سوف يتم التوزيع في قري حنون ومسجد وصيف وشبراملس وكفر الجنيدي وقرية بلاى مركز السنطة وفي مركز طنطا سوف يتم التوزيع في قري خرسيت وحصة شبشير وسوف يتم التوزيع بقرية كفر المحروق بكفر الزيات وفي مركز قطور سوف يتم التوزيع في دماط والشين.