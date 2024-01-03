صناع الخير تطلق مبادرة "صناع الدفا" للاسر الاولى بالرعاية فى قرى البحيرة

بدات صباح اليوم، مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي باطلاق مبادرتها " صناع الدفا" لتوزيع بطاطين الشتاء على الاسر الاولى بالرعاية فى معظم قري مراكز محافظة البحيرة، تحت رعاية وإشراف الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالإضافة لعدد من الجمعيات الاهلية القاعدية.



وأكدت المؤسسة أنه تم اطلاق المبادرة باصطفاف السيارات المحملة بالدفعة الاولى من بطاطين الشتاء امام ديوان عام محافظة البحيرة بمدينة دمنهور بحضور كامل غيطاس السكرير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من قيادات مؤسسة صناع الخير.



من جانبها أشادت الدكتور نهال بلبع نائبة محافظ البحيرة بجودة الخدمات التى تقدمها صناع الخير للتنمية عضو التحالف والدور الإيجابي الذي تقوم به في توفير احتياجات غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية فى شتى انحاء المحافظة بهدف رفع العبء عن كاهلهم، معربة عن شكرها وتقديرها لمسئولي المؤسسة، على اطلاق مبادرة "صناع الدفا"، لتوفير البطاطين للأسر الأولى بالرعاية لحمايتهم من برودة الشتاء، مشيرة إلى ضرورة تضافر كافة الجهود للوصول بهذه المساعدات إلى مستحقيها.



وأكد هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذى لصناع الخير، أن المؤسسة اطلقت المبادرة من أجل دعم غير القادرين لمواجهة الإنخفاض الشديد في درجات الحرارة، خاصة مع استمرار أزمة إنتشار فيروس كورونا، حيث تم البدء في توزيع 50 ألف بطانية فى مختلف المحافظات.

وأكد أن توزيع بطاطين الشتاء علي غير القادرين من خلال مبادرة «صناع الدفا» تعكس إستراتيجية المؤسسة فى تنفيذ منظومة الخدمات الانسانية التى تشمل دعم الشرائح الأكثر إحتياجًا في مواجهة مشكلاتهم المعيشية الموسمية، جنبًا إلى جنب مع إستهداف تزويدهم بمشروعات تنموية صغيرة تناسب طبيعة معيشتهم وتحقق لهم دخل شهرى يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.