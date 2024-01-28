الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طبيب وإصابة آخر إثر انقلاب سيارة ملاكي في المحلة الكبرى

ارشيفية
ارشيفية

لقى طبيب مصرعه وإصابة شخص اخر بعدد من الكدمات، بعد انقلاب سيارة ملاكي على  طريق سكة طنطا التابع لدائرة ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مما أسفر عنه مصرع شخص وإصابة آخر  بعدد من الكدمات والسحجات.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغات من الأهالي بمصرع شخص وإصابة آخر، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق سكة طنطا بالمحلة الكبرى.

نتائج المعاينة الأولية 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وادارة مرور الغربية وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة الأولية لإدارة المرور مصرع  شخص يدعى ثروت ويعمل طبيبا، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى العام، ونقل المصاب للمستشفى لتلاقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضرا بالواقعة وجاري أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط  155 مخالفة مرورية وتحصيل 32 ألف جنية غرامات بالمحافظة

وفى سياق متصل حررت إدارة مرور مديرية أمن الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.
وكان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط  155مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.
 

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