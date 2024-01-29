إزالة 27 حالة تعد بالبناء المخالف على أملاك الدولة بالغربية

تابع الدكتور طارق راشد رحمى، محافظ الغربية، نتائج أعمال الموجة 22 من إزالة التعديات على أملاك الدولة وتم إزالة أكثر من 27 حالة بناء مخالف على أكثر من 900 متر، مُشيرًا إلى أنه تم إزالة 11 حالة تعدى على الأرض الزراعية باجمالى 6 قيراط.



إزالة التعديات على أملاك الدولة

وأضاف أنه تم إزالة 9 حالات تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 7065 م2 على الأراضي الزراعية الخاصة، وإزالة متغير مكاني بمساحة 50 م و3 حالات بناء مخالف على مساحة 367 م.

تقنية التقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية

وكشف محافظ الغربية أن منظومة المتغيرات المكانية تعمل بتقنية التقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية يصاحبها إحداثيات شاملة لكافة المتغيرات التي تحدث على الأرض ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مما يحفظ حقوق الدولة في حالة التعدي بالبناء على أراضيها بالإضافة إلى تنمية المناطق الأكثر احتياجًا وتوجيه الرعاية المتكاملة لها.