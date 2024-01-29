الغربية تُدشن أكبر حملة توعوية بأهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة

استقبل الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية ، اليوم الإثنين، بمكتبة بديوان عام المحافظة وفدًا من اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء، على هامش إطلاق كبر قافلة طبية تظم كافة التخصصات بمركزي قطور وكفر الزيات بدءًا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع.

وتابع محافظ الغربية فعاليات اليوم الأول للقافلة الطبية، والتي تم تنفيذها بالوحدة الصحية بقرية الشين بقطور في تخصص "الرمد"، والتي شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين للاستفادة من الخدمات الطبية للقافلة، من الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة أطلقت أكبر حملة توعوية حول أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بقرية الشين بقطور، حيث تضمنت الحملة توزيع مساعدات مالية للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا، وإقامة ندوات توعوية بأهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وورش عمل حول مخاطر الزواج المبكر ومجابهة التحرش، وحملات طرق أبواب وندوات عن مخاطر الإدمان بمدرسة الشين للتعليم الأساسي.

ولفت إلى إقامة ورش عمل لأندية الفتاة والمرأة ومشواري بمركز شباب الشين، فضلا عن تنفيذ عدة فعاليات قدمها التثقيف الصحي بمديرية الصحة بالغربية؛ من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.