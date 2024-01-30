الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 398 مخالفة مرورية وتحصيل 100 ألف جنيه غرامات بالغربية

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

حررت إدارة مرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 72 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

وكان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط 398 مخالفة شملت، السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص. 

تحصيل غرامات فورية بقيمة 100 ألفا و750 جنيها

كما أسفرت الحملة، التى قادها العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية  عن تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 100 ألفا و750 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

ادارة مرور الغربيه عكس الاتجاه والسير برخصة منتهية ودراجات نارية ومركبات توك توك

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