إدارة مرور الغربية تنظم حملة مرورية ناجحة وترصد 161 مخالفة خلال 24 ساعة

نفذت الإدارة العامة لمرور الغربية حملة واسعة على مدار 24 ساعة استهدفت الطرق والشوارع الرئيسية في مراكز ومدن المحافظة. وقد أسفرت الحملة عن ضبط 161 مخالفة متنوعة، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين السلامة المرورية وضبط الانضباط المروري بمدن ومراكز المحافظة.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بضبط عدد كبير من المخالفات خلال الحملة، وتشمل المخالفات التي تم رصدها السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وعدم حيازة رخصة قيادة، بالإضافة إلى ضبط دراجات نارية ومركبات توك توك غير ملتزمة باللوائح وبدون تراخيص.

بالإضافة إلى رصد المخالفات، تم تحصيل مبلغ قيمته 44 ألفًا و150 جنيهًا كغرامات فورية على المخالفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما في ذلك إخطار النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وتعكس هذه الحملة التزام إدارة مرور الغربية بالحفاظ على النظام المروري وتعزيز السلامة المرورية في المحافظة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية لتوفير بيئة مرورية آمنة وتحسين الانضباط المروري في مختلف أنحاء البلاد، ويأتي هذا الإجراء كتأكيد على أهمية التزام جميع السائقين والمواطنين بالقوانين المرورية واللوائح المعمول بها، وذلك للحد من حوادث الطرق وتعزيز السلامة المرورية التي تعد من الأولويات الهامة للسلطات المحلية.