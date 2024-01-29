الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كلية التربية النوعية بطنطا تشارك في "ملتقى إبداع الخامس"

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شاركت كلية التربية النوعية جامعة طنطا في ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية، والذي يعقد بجامعة بنها، بحضور الدكتور رانيا الإمام عميد الكلية.


تم افتتاح الملتقى بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، ويتضمن الملتقى مسابقات في مجالات التربية الفنية، والاقتصاد المنزلي، والتربية الموسيقية، وتكنولوجيا التعليم، وغيرها.

ويأتي الملتقى برعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة طنطا  ودكتورة رانيا الإمام عميد كلية التربية النوعية بجامعة طنطا 

وأكدت دكتورة رانيا الإمام عميد كلية التربية النوعية جامعة طنطا، أن مشاركة كلية التربية النوعية تأتي في إطار دعم الكلية لطلابها في كافة الأنشطة بما يعزز قدرة الطلاب على تواصلهم الفعال مع المجتمع الخارجي وتعزيز المبادئ والقيم الجيدة لديهم.

وتستمر فعاليات النسخة الخامسة لملتقى إبداع كليات التربية النوعية بجامعة بنها حتى يوم الأول من فبراير، بمشاركة 350 طالب وطالبة من 10 جامعات مصرية.

وفي سياق متصل، ترأس الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا  اليوم الاجتماع الدوري لقطاع شئون الدراسات العليا والبحوث بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور ياسر الجرف عميد كلية التجارة والدكتورة منى الأعصر عميد كلية الصيدلة والدكتور محمد ابراهيم القائم بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية والدكتور مجدي وكوك القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية ووكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ملتقي إبداع الخامس بجامعة بنها والاقتصاد المنزلي والتربية الموسيقية وتكنولوجيا التعليم

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