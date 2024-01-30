منها أوديب في الطائرة.. تفاصيل أحدث إصدارات دار الكرمة بمعرض الكتاب

صدر حديثا بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55،عددا من الأعمال الإبداعية والروائية عن دار الكرمة للنشر والتوزيع، ومن أبرزها أوديب في الطائرة، للكاتب الروائي والمسرحي محمد سلماوي الرئيس السابق لاتحاد كتاب مصر، وديوان "ووضع محرج" للكاتب الصحفي والشاع عمر طاهر، ورواية رجال وآلهة للكاتب الروائي إبراهيم أحمد عيسى، ورواية " الآن بدأت حياتي " للكاتب الروائي سومر شحادة.

أوديب في الطائرة

المواجهة بين الحاكم والشعب هي موضوع هذه الرواية الجديدة المثيرة التي يصور لنا فيها الكاتب الكبير محمد سلماوي الثورة الشعبية التي تشتعل حين ينفصل الحاكم في قصره عن الجماهير في الشارع. على أن سلماوي يقدم لنا موضوعه من خلال قالب فني مبتكر يمزج فيه بحِرفية بين التراجيديا الإغريقية المتمثلة في أسطورة أوديب واللعنة التي جلبها على البلاد بجريمته النكراء، وبين ثورتنا الشعبية القريبة التي غيرت مجرى تاريخنا المعاصر، وبذلك يضفي على أحداث هذه المرحلة الفاصلة في تاريخنا الحديث بُعدًا مأساويًّا نادرًا



ديوان "وضع محرج "

قصائد قصيرة مكثفة مركبة الرؤية، تنضغط فيها تناقضات الحياة في كبسولة مشحونة بطاقة شعرية وفكرية كبيرة كالمارد في القمقم... لمس فيها القلب وأشبع العقل بثراء فكري نادر أعده الإضافة الأساسية لعمر طاهر»

رجال وآلهة

تدور أحداث هذه الرواية في مصر غير التي نعرفها الآن، وفي أثناء فترة عصيبة وضبابية لم يصلنا منها إلا القليل، حيث يدور صراع بين كهنة آمون وجيش مملكة تهوي إلى الفوضى بعد موت ملكها.

في حين نتابع مع "تحوتي" بحثه عن قاتل مَلكه في حبكة تشويقية مثيرة، نتعرف على صاحبه حور حتب الرسام، والكاهنة نخ تي وما تخفيه من أسرار، وغريب الأطوار كا سرقت وصراعه مع الآلهة؛ إنهم بشر مختلفون جمعتهم الأقدار، على الرغم من تباين رؤاهم ومبادئهم ونظرتهم إلى الحياة، داخل إطار درامي اجتماعي، ورؤى فلسفية حول الحياة والموت، والآلهة والبشر، والخير والشر، وأساطير القدماء.

الآن بدأت حياتي

رواية عن الصداقة والخديعة، عن وهم الحب والانتظار، تُصوِّر عالمًا مضطربًا في زمن موات الحرية.

تأتي الرواية عن أناس صنعتهم الحرب قبل أن تمضي، وقد تركت ألغامها داخلهم، وتعد رواية مثيرة ومؤثرة وكاشفة للأديب السوري سومر شحادة الحاصل على جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي وجائزة نجيب محفوظ للرواية العربية.

معرض الكتاب

معرض الكتاب