محمود فرغلى: البلكى حمل على عاتقه سردية القرية المصرية

شهدت قاعة فكر وإبداع بلازا "١" في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55، مناقشة رواية "واد جده.. سجين قشرة البندق" للأديب مصطفى البلكي.

وفي مستهل الندوة، قال الشاعر والناقد الأكاديمي الدكتور محمود فرغلي: الروائي مصطفي البلكي حمل على عاتقة سردية القرية المصرية، عبر أعماله الروائية القصصية، ليثبت لنفسه أنه ذو خصوصية وتنوع.

من جهتها، قالت الشاعرة والناقدة نداء عادل: يغوص الأديب مصطفى البلكي في رواية "واد جِدُه" في أثر من لا يعنى بهم التاريخ، ليلعب الدور الأساسي للروائي عبر النطق بصوت من لا ينطقون، هكذا هو بطل الرواية، واحد ممن لا ينطقون، يمارسون الوجود وحسب، يبحثون عن شيء ما لامس حياتهم في زمن ما وحينما يكون أمامهم لا يدركون أنه ما كانوا قد أفنوا أيامهم بحثًا عنه.

وأشارت إلى أن سجين قشرة البندق، الرجل الذي عاش ستين عامًا بحثًا عن ذاته، نصفه الذي يكمّله، ولكنه لا يجد ذاته، وحين يجد ذاك الصوت الذي جاب البلاد بحثًا عنه لا يتعرف إليه، بينما صاحبته تنتظر أن يعترف بها دون جدوى، لتحوّل إلى حائط للذكرى، يرسم عليه من رحلوا، ويخرجهم منه ليحادثهم، يخلق لهم مسارات أخرى، ويمارس خذلان نفسه باستمرار.

وتابعت: يبدأ حكي "الخياط" بسلاسة من العام 2011، حين يعود إلى أرضه، موطنه الأصلي، قريته التي ابتعد عنها ليعود إليها خالي الوفاض، منتظرًا الحياة أن تمر عليه وهو في عمر الستين، يمارس العيش نعم، لكنه ليس على قيد الحياة، بغير حب ولا أهل، فقط صديق واحد يتذكره ويعرف حكايته.

تقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.