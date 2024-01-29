في دورته الـ"55"..كيف جمّلت ديكورات الأجنحة صالات معرض الكتاب

شهدت أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، إبداعات فنية وزخارف متميزة، حيث نصبت العديد من الديكورات داخل قاعات المعرض، عّبر كل جناج منهم عن نفسه بالهوية البصرية المناسبة له ما أبهر الزوار ودفعهم لإلتقاط الصور التذكارية بجانبها.

جناح "النرويج" ضيف الشرف

تألق جناح ضيف الشرف، دولة النرويج، بتصميم يتسم بالبساطة فتكون من تركيبته من الأخشاب استخدم فيها فن الاركت دون وضع أي لمسات جمالية إضافية، وحفر عليه بعض العبارات والاشكال ومن بينها عبارة "هذا هو الحلم"، التي تمثل شعار لها في الدورة الحالية.

جناحي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية

ككل عام يتميزا جناحي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بتصميمهما الرائع من الداخل والخارج، حيث يتصدر اللون الأزرق واجهتهما ويستقبل زواره علم مصر وبجانبه أعلام الوزارتين وأعلام أفرع القوات المسلحة، بالإضافة إلى شعار كل وزارة الذي يتصدر الواجهة، وفي الداخل، تتنوع الإصدارات التي تتراص على أرفف مصممة بشكل منظم وتوجد شاشات العرض وشاشات "التاتش" التفاعلية ليتعرف الجمهور على المزيد حول مشاركات الجناح في المعرض وأيضا الخدمات التي تقدمها كل وزارة منهما.

جناح هيئة الكتاب

وجذب جناح هيئة الكتاب الكثير من الزوار، حيث تم تصميمه وبناؤه بشكل رائع، تصدرت شاشة ضخمة في واجهته لعرض الإصدارات وضيوف المعرض على مدار دوراته الماضية، كما تم تخصيص ركن كمكتبة للإصدارات بتصميم ديكوري رائع.

جناح الأزهر الشريف

وعن جناح الأزهر الشريف فلم يختلف كثيرًا عن السنوات الماضية في تكوينه الديكوري، حيث احتوى على العديد من الأقسام التي اعتمدت ديكورات مناسبة لكل ركن فيه، فاللون العام كان لون "البيج" وكتبت العبارات بالحفر على الخشب واستُخدم فن الأرابيسك في المنافذ، كما تم تجهيز الجناح بشاشات عرض ضخمة وضم قاعة للندوات أما جانب الورش الفنية ومنطقة الأطفال، فقد تميزت بتنوع الألوان والتصميمات المبهجة، الملهمة للأطفال.

جناح وزارة الشباب والرياضة

أما جناح وزارة الشباب والرياضة، فكان بارزًا بتصميم حديث واستخدام الشاشات في جميع أركانه، وفي كل قسمًا من أقسامه بالإضافة إلى وجود منصة رئيسية للندوات والمحاضرات، مما يسهم في تقديم تجربة تفاعلية وحديثة للزوار.

جناح مبادرة حياة كريمة

وعلى صعيد آخر، اتسم جناح مبادرة "حياة كريمة" بتصميم يعكس جمال البيت الريفي، من الداخل والخارج ليعكس الجهود التي تقوم بها المبادرة في دعم القرى الأكثر احتياجًا وتحسين جودة الحياة فيها.

جناح البورصة المصرية

تميز جناح البورصة هذا العام بتصميمه المختلف، فاعتمد مظهرًا كلاسيكيًا وارتفعت جوانبه على أعمدة دائرية، فيما كان اللون الأساسي هو اللون "البيج" والأسود.

جناح هيئة الرقابة الإدارية

أما عن جناح هيئة الرقابة الإدارية كان جذابا في هذا العام، حيث استخدمت فيه الألوان مثل اللون الفستقي واللون الأصفر، واعتلت مدخله شاشة عرض استخدمت تصميمات مختلفة، منها الجانب الفرعوني.

جناح دولة الإمارات

وجناح دولة الإمارات العربية المتحدة تميز بتصميمه الرائع والضخم، حيث ضم شاشة عرض ضخمة في مدخله اعتلتها صور قادة الدولة الحاليين والسابقين، وتوزعت أركانه بين مناطق استقبال للضيوف ومناطق الندوات والمحاضرات، وتدلى قناديل الإضاءة الحديثة من سقفه، وتم تصميم مكتب الاستقبال على هيئة كتب متراصة، مما أضفى عليه جوًا أنيقًا ومميزًا.

جناح سلطنة عمان

أما جناح سلطنة عمان، فقد تميز بالروعة والجمال حيث استُخدم اللون الأبيض المطعم بمعدن باللون الذهبي، واعتُمد نمط تصميم مستوحى من فن الأرابيسك في بعض الجوانب، مما أضفى عليها لمسة من الفخامة والأناقة.

جناح دولة البحرين

أما جناح مملكة البحرين، فأكتسى باللون الأبيض بتصميم عصري ويتكون من أشكال هندسية متداخلة، تشكل مثلثات تعكس الحداثة والتميز.

جناح دولة المغرب

أما جناح المملكة المغربية، فقد أُبهر الزوار بتصميم يتألف من سلسلة متصلة من المكاتب، حيث استُخدمت الديكورات الخشبية بنمط كلاسيكي يعكس تراث الملكة وفن الأرابيسك.

جناح مجلس حكماء المسلمين

واكتسى جناح مجلس حكماء المسلمين باللون الأزرق، وتميز بمظهر رائع، كتبت عليه باللغتين العربية والإنجليزية "مجلس حكماء المسلمين" باللون الأبيض، مما أعطاه طابعًا حديثًا وأنيقًا في وجهته.

جناح المركز التربوي لدول الخليج

وتميز المركز التربوي لدول الخليج بشكله الفخم والأنيق، حيث اختُير اللون الأبيض مع اللون الذهبي، وتُزين الجدران بالاحروف العربية، مكوِّنة جناحًا رائعًا، ومن الداخل، يتميز بمكتبة تحتوي على بعض الإصدارات في هذا المجال.

جناح الأطفال

أما جناح منطقة الأطفال، فيتميز بألوانه المبهجة التي تنسجم مع الأجواء الطفولية، وقد تمت محاوطته بسياج خشبي متنوع الألوان، كما أُضيء بوابة ضخمة باللون السماوي وتحمل عبارة "منطقة الأطفال.