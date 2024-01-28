نقاد في مناقشة "المسرح الشعري نحو نظرية جديدة": كتاب يرصد نشأة المسرح الشعري

شهدت قاعة "فكر وإبداع" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 55 ندوة مناقشة كتاب "المسرح الشعري نحو نظرية جديدة" للكاتب الصحفي عبد السلام فاروق وناقشه كل من الشاعر والقاص أمل سالم، والكاتب المسرحي محمد شلبي أمين، وأدارها الكاتب الصحفي ياسين غلاب.

وقال الكاتب الصحفي عبد السلام فاروق:"ينتابنا كقراء عند اطلاعنا على الكتابات العالمية تماثل مع القضايا التي يناقشها الكتاب. السؤال الذي يشغلني ما الجدوى من مناقشة المسرح الشعري العربي الذي يجمعنا كلغة وكقضية عامة. وكيف ولماذا ذهبت لكتابة النقد المسرحي، خاصة ان الكتابة للمسرح الشعري تحتاج الى أرضية، وعليه فقد جاءت بداياتي بكتابة الشعر، والمسرحية، ومن بعد اتجهت إلى كتابة النقد المسرحي بمحبة.

وتابع فاروق "كان هدفي من الكتابة للمسرح هو رصد حركة التطور الشعري بدء من شوقي إلى جويدة، ورصد أسباب عدم جدوى الحلول التي قد تم طرحها في العديد من الدراسات التي تناولت أزمة المسرح الشعري، والتي لم يأخذ به.

وأكد فاروق على ان قدمت عبر هذا الكتاب رؤية بانوراميه حول المسرح الشعري وقضايا ورموزه من فنانين لكتاب.

من جهته؛ قال الشاعر المسرحي أمل سالم: هذا الكتاب ترجع أهميته إلى نوعه فهو من الكتب القليلة التي تتناول المسرح الشعري، ويمكن ان نؤكد على ان هذا الكتاب فريد من نوع، ذلك لأن الكتاب يحمل رؤية مستقبلية للمسرح، وفيه يرى الكاتب عبد السلام فاروق ان المسرح الشعري غير الفنون الأخرى، ولديه الأسباب التي تؤكد على ذلك أولها ان كتابه شعراء وان مخرجيه مغامرون، ومشاهديه من نخبة المثقفين.

وتابع سالم "في كتابه يذهب فاروق للتعريف بنشأة المسرح الشعري، ويستشهد بالعديد من الدراسات التي كتب في هذه المنطقة والتي منها دراسة الدكتور محمد عناني الذي ربط بظهور الشعر العربي بالمسرح اليوناني، مشيرًا إلى أن بدأ يكشف لنا من الصفحات الأولى بدايات الشعر، ويقدم لنا التعريفات العديدة للشعر بدءا من الجاحظ وصولا إلى طه حسين. تميز الكتاب بأن لا نجد فائض فيما قدمه خاصة فيما طرحة من شخصيات بارزة، ومنهم الشاعر أحمد باكثير، وصلاح عبد الصبور، واحمد عبد المعطي حجازي.

ولفت أمل سالم ان الكتاب قدم مفاهيم المدارس العربية والغربية في الشعر، ويحسب له تناوله للغة العربية بكونها لغة شاملة نتيجة تفردها، وقدم رأي المستشرقين في مفهوم الزمن في اللغة العربية.

أوضح سالم: "قدم عبر الفصل الأول من الكتاب التتبع والتطور التاريخي للمسرح، وبدايات الفرق المسرحية، التي كانت تقدم مسرحيات ممصرة، ولها دور وطني في التثقيف الجمهور. ولفت امل سالم ان الكتاب يستعرض وعبر فصوله السمات الفنية لمسرح أحمد شوقي وأثره في الشعر الحديث، منوها إلى أن المؤلف قدم أنواع المسرح الشعري عبر رسوم توضيحية، وذهب إلى تقديم البناء الفني للمسرح، وختم ان هذا الكتاب كون لدي حب للقراءة في نقد المسرح.

وقال الكاتب المسرحي محمد شلبي أمين: "هذا الكتاب مهموم بقضية المسرح، وبذل مجهود كبير في توثيق ورصد الحركة المسرحية في المسرح الشعري، موضحا أن كتاب "المسرح الشعري نحو نظرية جديدة" يقدم أسئلة حول ندرة كل عناصر المسرح الشعري بدء من الكاتب الشاعر والمخرج المثفف، والمنتج المغامر والجمهور المثقف.

وأشار محمد أمين شلبي الى ان ما يذهب اليه عبد السلام فاروق هو التأكيد على أن لدينا قيم فنيه وثقافية بارزة عبر رصد حقيقي للحركة الثقافية المصرية، وختم حديثه قائلا إن هذا الكتاب يعد عملا فريدا ومميزا.

مناقشة "المسرح الشعري نحو نظرية جديدة"

مناقشة "المسرح الشعري نحو نظرية جديدة"

مناقشة "المسرح الشعري نحو نظرية جديدة"

مناقشة "المسرح الشعري نحو نظرية جديدة"

مناقشة "المسرح الشعري نحو نظرية جديدة"