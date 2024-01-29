محمد فايز فرحات: إثيوبيا تتبع أسلوبًا أحاديًا وسياسة فرض الأمر الواقع

قال محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن السياسية الإثيوبية أصبحت مفهومة لأنها قدمت نفسها باعتبار أنها حجر استقرار للقرن الإفريقي، ولذا حظيت بدعم كبير من الغرب على أساس ذلك، ولكن واضح أن هذا ليس هو الحقيقة.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إثيوبيا تلعب دورًا في تهديد الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي والمفترض أن أي دولة تسعى أن يكون لديها مشروع جغرافي أن تسعى للاستقرار ولكن إثيوبيا لا تحترم مبدأ السيادة، والتي تقوم عليها منطمة الوحدة الإفريقية الذي تستضيفه، والذي يحافظ على عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

السياسية الإثيوبية تمثل تهديدًا للمنطقة ككل

وأكد أن إثيوبيا تتبع أسلوبا أحاديا وسياسة فرض الأمر الواقع واستخدمته في سد النهضة وعلاقتها بالسودان والصومال، مشيرًا إلى أن سياستها الأخيرة ترتبط بتهديد الأمن القومي المصري وأمن القرن الإفريقي، ولهذا أصبحت السياسية الإثيوبية تمثل تهديدًا للمنطقة ككل.