الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد فايز فرحات: إثيوبيا تتبع أسلوبًا أحاديًا وسياسة فرض الأمر الواقع

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

قال محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن السياسية الإثيوبية أصبحت مفهومة لأنها قدمت نفسها باعتبار أنها حجر استقرار للقرن الإفريقي، ولذا حظيت بدعم كبير من الغرب على أساس ذلك، ولكن واضح أن هذا ليس هو الحقيقة.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إثيوبيا تلعب دورًا في تهديد الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي والمفترض أن أي دولة تسعى أن يكون لديها مشروع جغرافي أن تسعى للاستقرار ولكن إثيوبيا لا تحترم مبدأ السيادة، والتي تقوم عليها منطمة الوحدة الإفريقية الذي تستضيفه، والذي يحافظ على عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

السياسية الإثيوبية تمثل تهديدًا للمنطقة ككل

وأكد أن إثيوبيا تتبع أسلوبا أحاديا وسياسة فرض الأمر الواقع واستخدمته في سد النهضة وعلاقتها بالسودان والصومال، مشيرًا إلى أن سياستها الأخيرة ترتبط بتهديد الأمن القومي المصري وأمن القرن الإفريقي، ولهذا أصبحت السياسية الإثيوبية تمثل تهديدًا للمنطقة ككل.

السياسية الإثيوبية أسلوب أحادي إثيوبيا فرض الأمر الواقع الأمن القومي الصومال

مواد متعلقة

رئيس الصومال للقاهرة الإخبارية: مذكرة إثيوبيا أعادت تاريخًا قديمًا من العداء مع أديس أبابا 

الرئيس الصومالي: الاعتراف بأرض الصومال لا يعتمد على دول منفردة مثل إثيوبيا

الرئيس الصومالي لـ"القاهرة الإخبارية": إثيوبيا أعلنت عدم الاعتراف بدولتنا بعد اتفاقها الأخير

وهبان: زيارة الرئيس الصومالى تؤكد الشراكة مع مصر.. والاتفاق مع إثيوبيا باطل

دبلوماسى سابق: ما تقوم به إثيوبيا فى الصومال يزيد التوتر فى المنطقة

سرقة الأراضى.. عزة مصطفى تنتقد تدخل إثيوبيا فى الصومال (فيديو)

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

توفير الدولارات.. "رجال الأعمال المصريين" تكشف مفاجأة للمواطنين بالخارج

الأهلى يتراجع عن ضم محمد أبوجبل: ما علاقة كهربا؟

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل