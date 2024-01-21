الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دبلوماسى سابق: ما تقوم به إثيوبيا فى الصومال يزيد التوتر فى المنطقة

محمد حجازي
محمد حجازي

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إننا الآن أمام مشهد دولي مضطرب من الحرب في غزة، وما قامت به إثيوبيا من شأنه زيادة التوتر في المنطقة.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المجتمع الدولي أدان قيام إثيوبيا بعمل موانئ وقاعدة عسكرية على أرض صومالية، مؤكدًا أنه يمثل تهديدًا للأمن والاستقرار في منطقة من أكثر المناطق الاسترتيجية والمرتبطة بالأساطيل البحرية العربية وقناة السويس.

مصر شريك أصيل في البحر الأحمر

وتابع أن مصر شريك أصيل في البحر الأحمر، ومصر من ضمن 8 دول أعضاء في البحر الأحمر ومقره الرياض، وتمارس فيه الدول المتشاطئة التعاون فيما بينها.

وأكد أن الرئيس السيسي قال إن إثيوبيا تمارس سياسات من شأنها التسبب في الاضطراب الإقليمي وأنها لا تحترم القانون الدولي، مشيرًا إلى أن الصومال دولة عربية وتلتزم معها مصر بميثاق تعاون وميثاق دفاع عربي مشترك.

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