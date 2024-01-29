الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| خطايا فيتوريا التي أطاحت بالمنتخب من أمم إفريقيا.. و"الأونروا" تكشف موعد إيقاف نشاطها في غزة

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تنوعت أخبار التريند اليوم الاثنين، ما بين أخبار سياسية ورياضية واجتماعية في هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز أخبار التريند خلال الساعات الماضية.

قائمة الـ55 بداية السقوط.. "خطايا" فيتوريا التي أطاحت بالمنتخب من أمم إفريقيا

عندما أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، القائمة الأولية لمنتخب مصر لبطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار والتي ضمت 55 لاعبًا تسلل شعور بالقلق للجماهير، خاصة أن القائمة شهدت اسم عبد الله السعيد الذي أعلن اعتزاله دوليًا، ومحمود حمدي الونش الذي كان في مرحلة تأهيل بعد إصابته بالرباط الصليبي.

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"القاهرة الإخبارية": إسرائيل هاجمت مركزًا استشاريًا عسكريًا إيرانيًا فى سوريا

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن إعلام إيراني، بأن إسرائيل هاجمت مركزًا استشاريًا عسكريًا إيرانيًا في سوريا.

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"الأونروا" تكشف موعد إيقاف نشاطها في غزة

قال المتحدث باسم وكالة "أونروا"، أن الوكالة لن تتمكن من مواصلة خدماتها وعملياتها في قطاع غزة بعد نهاية فبراير إذا لم يتم استئناف تمويلها من جديد، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

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التموين: ارتفاع معدل توريد القصب لـ 1.4 مليون طن وإنتاج 134 ألف طن سكر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع نسب توريد قصب السكر إلى المصانع الـ7 التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية إلى مليون و370 ألفا و670 طنا، حيث تم إنتاج 133 ألفا و832 طن سكر.

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سعر الدولار اليوم الاثنين 29-1-2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات (تحديث)

ارتفعت محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية نتيجة السؤال عن سعر الدولار اليوم في مصر 2024 حيث يعتبر سعر الدولار من أكثر المتغيرات التي تؤثر على حركة الأسواق المحلية في مختلف دول العالم.

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أحمد العوضي يروج لـ"حق عرب" بصورة جديدة

روج الفنان أحمد العوضي لمسلسله الجديد بصورة من كواليس تصوير مشاهده في مسلسل "حق عرب"، والذي يعرض في شهر رمضان المقبل، وهو العمل الذي ينتمي لأعمال الأكشن والسسبنس.

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فقرات السيرك ترسم البسمة على وجوه أطفال معرض الكتاب (فيديو)

جذبت عروض السيرك القومي رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، من الأطفال وحتى الكبار في يومه الخامس لمشاهدة فقراته المتنوعة، وسط أجواء مبهجة.

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أخبار التريند فيتوريا إسرائيل أمم أفريقيا الأونروا غزة التموين

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