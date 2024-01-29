الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تحرير 15 محضرًا خلال حملة تموينية بجنوب سيناء

دقيق
دقيق

شنت مديرية التموين في جنوب سيناء، بالتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، حملة تموينية، استهدفت المحلات التجارية، والمخابز، لضبط الأسعار، ومنع الغش التجاري.


وقال وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء المهندس سامي عبدالقادر - في بيان - إن الحملة أسفرت عن تحرير 15 محضرا تموينيا بمدينتي الطور، وشرم الشيخ منها 3 محاضر مجهولي المصدر بضبطيات 6 أطنان دقيق خاص للاستخدام بالمخابز السياحية، وضبط 300 كرتونة زيت طعام بإجمالي 2.5 طن، وتم التحفظ على تلك الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية.


وأشار إلى أنه جرى أيضا ضبط محضرين للبيع بأزيد من السعر، و6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.


وشدد وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء على استمرار شن الحملات التموينية بكافة مدن المحافظة، لمنع استغلال التجار للمواطنين.

وزارة التموين تشكل لجنة عليا لمتابعة آليات ضبط الأسواق

 

التموين جنوب سيناء نويبع حماية المستهلك وزارة التموين

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