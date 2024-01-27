وزير التموين: مصر لا تخطط لتحوط واردات القمح فى 2024/ 2025

كشف وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، أن مصر لا تخطط لتطبيق سياسة تحوط ضد واردات القمح في العام المالي الجديد 2024/ 2025، بسبب الانخفاض الأخير في الأسعار.

وكشف الوزير في تصريحات خاصة، على هامش جولة تفقد صومعة ميناء بورسعيد، قائلا: "انخفضت أسعار القمح الحالية إلى مستويات تقترب من تلك التي كانت قبل كوفيد-19 والحرب بين روسيا وأوكرانيا".

وأشارت الوزارة إلى أن مصر كإحدى أكبر مستوردي القمح في العالم، عدة مرات في السنوات الأخيرة، تخطط لبدء التحوط في أسعار الحبوب من أجل حماية نفسها من ارتفاع الأسعار.

وتعتمد البلاد على القمح المدعوم لإطعام سكانها.

وأضاف المصيلحي أن مخزون مصر يكفي 4.2 شهر، حيث تستورد البلاد بين 6.5 مليون طن و7 ملايين طن من القمح سنويا، وعلى نحو منفصل، قال الوزير، إن مخزون الزيوت النباتية يكفي 5.1 شهر ومخزون السكر يكفي 5.4 شهر.

كان قد كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن وقف طرح سلعة القمح في البورصة السلعية - مصر.

وقال المصيلحي خلال تصريحات صحفية على هامش جولة تفقدية اليوم في محافظة بورسعيد، إن ذلك نتيجة المضاربات في أسعاره بالسوق المحلية.

وأضاف أن هناك عددا من المزايدات من قبل بعض التجار.

يذكر أنه يتم تداول 9 سلع على البورصة السلعية - مصر، تتضمن القمح الذي يستحوذ على النصيب الأكبر من حجم وقيمة وكمية التداول، كما أنه يتم تداول القمح في جلستين أسبوعيا (الأحد والأربعاء).