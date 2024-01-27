السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين: مصر لا تخطط لتحوط واردات القمح فى 2024/ 2025

وزير التموين
وزير التموين

كشف وزير التموين  والتجارة الداخلية علي المصيلحي، أن مصر لا تخطط لتطبيق سياسة تحوط ضد واردات القمح في العام المالي الجديد 2024/ 2025، بسبب الانخفاض الأخير في الأسعار.

وكشف الوزير في تصريحات خاصة، على هامش جولة تفقد صومعة ميناء بورسعيد، قائلا: "انخفضت أسعار القمح الحالية إلى مستويات تقترب من تلك التي كانت قبل كوفيد-19 والحرب بين روسيا وأوكرانيا".

وزير التموين ومحافظ بورسعيد يتفقدان معرض مبادرة السلع المخفضة بالسوق الجديد

وأشارت الوزارة إلى أن مصر كإحدى أكبر مستوردي القمح في العالم، عدة مرات في السنوات الأخيرة، تخطط لبدء التحوط في أسعار الحبوب من أجل حماية نفسها من ارتفاع الأسعار. 

وتعتمد البلاد على القمح المدعوم لإطعام سكانها.

وأضاف المصيلحي أن مخزون مصر يكفي 4.2 شهر، حيث تستورد البلاد بين 6.5 مليون طن و7 ملايين طن من القمح سنويا، وعلى نحو منفصل، قال الوزير، إن مخزون الزيوت النباتية يكفي 5.1 شهر ومخزون السكر يكفي 5.4 شهر.

كان قد كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن وقف طرح سلعة القمح في البورصة السلعية - مصر.

وقال المصيلحي خلال تصريحات صحفية على هامش جولة تفقدية اليوم في محافظة بورسعيد، إن ذلك نتيجة المضاربات في أسعاره بالسوق المحلية.

 

txt

وزير التموين ومحافظ بورسعيد يتفقدان مضرب الأرز بطاقة استيعابية 100 طن باليوم

وأضاف أن هناك عددا من المزايدات من قبل بعض التجار.

يذكر أنه يتم تداول 9 سلع على البورصة السلعية - مصر، تتضمن القمح الذي يستحوذ على النصيب الأكبر من حجم وقيمة وكمية التداول، كما أنه يتم تداول القمح في جلستين أسبوعيا (الأحد والأربعاء).

 

وزير التموين اخر قرارات وزير التموين الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية إجمالى الكميات الموردة من القمح الاحتياطي الاستراتيجي من القمح

مواد متعلقة

محمد عبدالعاطى: تصريحات الرئيس حول سد النهضة متسقة مع أفعاله فهو حريص على التنمية فى إفريقيا والحفاظ على حقوقنا

"القاهرة الإخبارية": توقف مطحنة القمح الرئيسية بدير البلح فى قطاع غزة

أبرز أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال إسبوع.. إنفوجراف

سياسيون وخبراء: اصطفاف وطنى كبير لتأييد تحذير السيسى من تهجير الفلسطينيين

بخط يده.. مذكرات سعد فخري عبدالنور محامي طه حسين

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

عاجل| وقف إطلاق النار فى غزة.. تفاصيل اللقاء الثلاثى بين مصر وقطر وأمريكا غدًا

عاجل| أزمة المهاجرين تضرب "تكساس".. وتحذيرات من "غزو وشيك" للولايات المتحدة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

د. منى حلمى

الجهاد فى بلاد الكفر

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟