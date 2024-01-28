الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدير تموين القاهرة:تحرير 873 محضرا ضد المخالفين لضبط الأسواق

مدير تموين الفاهرة
مدير تموين الفاهرة

أكد ناصر ثابت، مدير مديرية التموين بالقاهرة، أنه تم شن حملات تفتيشية بمعرفة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة والإدارات الفرعية التابعة لها، واسفرت عن تحرير 873 محضر مخالفات شملت مخالفات المخابز والأسواق والمواد البترولية، ومخالفات المخابز والتي بلغت 498 محضرا ما بين مخالفات نقص وزن وغير مطابق للمواصفات، وتوقف عن العمل بدون إذن وشملت أيضا مخالفات لعدم وجود قائمة مواعيد وعدم وجود ميزان، وبيع خبز بأزيد من التسعيرة، وعدم وجود ماكينة خبز. 

 وأضاف ثابت في بيان له، أن الحملات اسفرت أيضا عن تحرير محاضر لمخالفات في مجال الاسواق بإجمالي 360 محضرا، كما تم تحرير مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من التسعيرة وشملت أيضا مخالفات انتهاء صلاحية وبيع بدون ترخيص وأوكازيون وهمي وغش تجارى وعرض سلع مجهولة المصدر ومخالفات عدم وجود شهادة صحية. 

التموين: نستورد 45% من احتياجات السوق المحلية.. وتراجع كميات اللحوم المستوردة من السودان نتيجة الحرب الأهلية

 وفي مجال المواد البترولية تم تحرير 15 محضرا شمل بيع بوتجاز بأزيد من السعر الرسمي وتوقف محطة بدون اذن وتشغيل محطه مواد بتروليه بدون ترخيص من الجهات المختصة.

 

وأكد مدير تموين القاهرة، ان الحملات مستمرة دون توقف لردع المخالفين والوصول إلى امن واستقرار الاسواق وحماية حق المواطن، موجها بأتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المخالفين وعدم التهاون او التراخي في حق المواطن 

 

txt

وزير التموين ومحافظ بورسعيد يتفقدان "ساحة مصر" بحى الشرق

وأشار إلى انه يتم المرور يوميا على المخابز البلدية والانشطة التموينية والتجارية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطن بشكل ميسر مشددا بانه لا تهاون او تراخي في حق المواطن، ونحن مستمرون فى العمل بكامل طاقتنا وجهدنا من اجل الحرب على الفساد والطرق بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه سرقة قوت المواطن 

 

كما وجه بضرورة الرصد الدائم لاي مخالفات والاستجابة السريعة لاي شكاوي واردة مع سرعة التعامل الفوري مع كل ما يطرأ او ما يقدم من شكاوي أو بلاغات قد تسبب معاناه للمواطن بهدف الوصول لحل جذري لها وتحسين مستوي الخدمات المقدمة والعمل علي تلبية طموحات المواطنين وتحقيق رضاهم، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وتعليمات واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

623764d4-86db-444b-be9f-66fbde8efcf3
623764d4-86db-444b-be9f-66fbde8efcf3
939567c2-9eac-48a0-8045-fb200fa40161
939567c2-9eac-48a0-8045-fb200fa40161
abc53bc5-146b-4e1c-b26a-9b629195e640
abc53bc5-146b-4e1c-b26a-9b629195e640
c5ed1831-89b2-4e4d-9eed-1c62fd1c0bfb
c5ed1831-89b2-4e4d-9eed-1c62fd1c0bfb
الحملات الرقابية الاسواق والمخابز المحال التجارية مديرية التموين والتجارة بالقاهرة مدير مديرية تموين القاهرة الحملات التفتيشية مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة

مواد متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

السبت.. انعقاد مقرأة كبار القراء المسجدية المجودة بمسجد الإمام الحسين

محافظ مطروح يؤدى صلاة الجمعة بمسجد نور الإسلام بسيدى عبدالرحمن بمناسبة افتتاحه

مديرية أوقاف مطروح تشارك في احتفالات العيد القومي

ضمن الأسبوع الدعوى.. أوقاف مطروح: 100 مسجد تتحدث فيه الأئمة عن الثقة فى الله

"أوقاف مطروح" تطلق قافلتين دعويتين للمناطق النائية والصحراوية بالمحافظة

سيدة في دعوى خلع: زوجي يرفض الإنفاق على بيته وطمعان في معاش أمي

أوقاف مطروح: استمرار فعاليات الأسبوع الثقافى فى 25 مسجدًا (صور)

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2024

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

تفاصيل مكالمة شيكابالا مع عبدالله السعيد قبل انضمامه للزمالك.. مصادر توضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة

هآرتس: نتنياهو مصمم على جنونه ضد حماس واستهداف غزة