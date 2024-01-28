مدير تموين القاهرة:تحرير 873 محضرا ضد المخالفين لضبط الأسواق

أكد ناصر ثابت، مدير مديرية التموين بالقاهرة، أنه تم شن حملات تفتيشية بمعرفة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة والإدارات الفرعية التابعة لها، واسفرت عن تحرير 873 محضر مخالفات شملت مخالفات المخابز والأسواق والمواد البترولية، ومخالفات المخابز والتي بلغت 498 محضرا ما بين مخالفات نقص وزن وغير مطابق للمواصفات، وتوقف عن العمل بدون إذن وشملت أيضا مخالفات لعدم وجود قائمة مواعيد وعدم وجود ميزان، وبيع خبز بأزيد من التسعيرة، وعدم وجود ماكينة خبز.

وأضاف ثابت في بيان له، أن الحملات اسفرت أيضا عن تحرير محاضر لمخالفات في مجال الاسواق بإجمالي 360 محضرا، كما تم تحرير مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من التسعيرة وشملت أيضا مخالفات انتهاء صلاحية وبيع بدون ترخيص وأوكازيون وهمي وغش تجارى وعرض سلع مجهولة المصدر ومخالفات عدم وجود شهادة صحية.

وفي مجال المواد البترولية تم تحرير 15 محضرا شمل بيع بوتجاز بأزيد من السعر الرسمي وتوقف محطة بدون اذن وتشغيل محطه مواد بتروليه بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وأكد مدير تموين القاهرة، ان الحملات مستمرة دون توقف لردع المخالفين والوصول إلى امن واستقرار الاسواق وحماية حق المواطن، موجها بأتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المخالفين وعدم التهاون او التراخي في حق المواطن

وأشار إلى انه يتم المرور يوميا على المخابز البلدية والانشطة التموينية والتجارية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطن بشكل ميسر مشددا بانه لا تهاون او تراخي في حق المواطن، ونحن مستمرون فى العمل بكامل طاقتنا وجهدنا من اجل الحرب على الفساد والطرق بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه سرقة قوت المواطن

كما وجه بضرورة الرصد الدائم لاي مخالفات والاستجابة السريعة لاي شكاوي واردة مع سرعة التعامل الفوري مع كل ما يطرأ او ما يقدم من شكاوي أو بلاغات قد تسبب معاناه للمواطن بهدف الوصول لحل جذري لها وتحسين مستوي الخدمات المقدمة والعمل علي تلبية طموحات المواطنين وتحقيق رضاهم، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وتعليمات واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

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