الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة متهمين بسرقة فتاة بالإكراه في قصر النيل

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة متهمين بسرقة فتاة بالإكراه في أحد شوارع منطقة قصر النيل.

سرقة فتاة بالإكراه

بداية أحداث الواقعة، عندما تعرضت فتاة للسرقة بالإكراه خلال سيرها في الشارع، وفوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه وخطف أحدهما حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها، وتم تفريغ كاميرات المراقبة، والتوصل لهوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.

وتم إحالتهما إلى جهات التحقيق المختصة التي قررت حبسهما بعد تعرف المجني عليها عليهما.

محكمة جنايات القاهرة سرقة فتاة منطقة قصر النيل دراجة نارية خطف كاميرات المراقبة

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