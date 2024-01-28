"ترهلات وشفط دهون".. كيف سقطت فلسطينية فى فخ الإهمال الطبى؟

أرادت سيدة فلسطينية الجنسية مقيمة في مصر في أن تنقذ صحتها من مرض السمنة فلجأت لمستشفى خاص لإجراء عملية شفط الدهون لتكتشف عقب خروجها أنها سقطت ضحية الإهمال الطبي.

في منطقة مصر القديمة، توجهت سيدة تبلغ من العمر 55 سنة إلى مسشتشفى خاص بمنطقة المنيل لإجراء عملية شفط دهون عقب تسبب مرض السمنة في العديد من الأمراض المزمنة لها وكان لابد لها من أن تخس وتفقد الكثير من وزنها.

وتبين أنه عقب محاولات لإنقاص الوزن بالطرق الطبيعية واتباع الحميات الغذائية لإنقاصه فشلت كل المحاولات، فلم يكن لها خيار للتخلص من ذلك المرض سوى بإجراء جراحة لشفط الدهون والترهلات، وبالفعل تابعت السيدة مع أحد الأطباء لإجراء الجراحة في أحد المستشفيات، ولكن عندما أجريت الجراحة وخروج السيدة من العمليات اكتشفت نوعا من التشويه في جسدها.

وتبين أن السيدة أصيبت بتشوهات نتيجة الجراحة وسوء إجراءعملية التجميل مكان الجراحة، حيث تبين أنها أصيبت بنوع من التشوه في الجانبين الأيمن والأيسر بسبب خياطة الجرح ونوع من الترهلات، مما يؤكد فشل العملية وتعرضها للإهمال.

وبناءً على ذلك، تم إجراء محضر بالواقعة، وتباشر نيابة مصر القديمة الجزئية التحقيق في الواقعة.