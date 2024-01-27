حبس سائق قتل "تباع" بسبب خلافات سابقة في حلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم السبت، حبس سائق، قتل تباع 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بسبب خلافات سابقة بينهما في منطقة كفر العلو.

وقالت أسرة ضحية مشاجرة كفر العلو إن نجلهما كان جالس مع صديقه وتفاجئوا بالمتهم يهجم عليه ويتعدى عليه بسبب خلافات سابقة ويطلب منه «مقشة» سبق أن أخذها منه وعندما تطورت المشاجرة وجه له طعنة نافذة في الجسم بسلاح أبيض كان بحوزته مما أسفر عن وفاته، ووجهت أسرة المتوفى تهمة القتل للمتهم طالبين القصاص وحق المتوفى منه.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من أحد المستشفيات بستقباله جثة تباع وبها إصابة عبارة عن جرح طعنى بالجسم إثر ادعاء مشاجرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.