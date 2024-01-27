السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع المتهمين بالاتجار في المخدرات بالتبين

متهمين
متهمين

تواصل نيابة 15 مايو والتبين الجزئية، اليوم السبت، التحقيق مع عاطلين، متورطين في الإتجار في المواد المخدرة، بمنطقة التبين.

واعترف المتهمون بأنهما مسجلين خطر ومتورطين في الاتجار في كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات، سلاح أبيض "مطواة"، سيارة موضحين أنهما يتاجروا في المواد المخدرة للربح السريع وتكوين ثروات مالية، وحيازة الأسلحة للدفاع  عن تجارتهما.

كانت نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة التبين في ضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة التبين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات – سلاح أبيض "مطواة" - سيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة التي قررت حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

نيابة 15 مايو والتبين الجزئية عاطلين منطقة التبين الاتجار في المواد المخدرة مخدر الحشيش

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