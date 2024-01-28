قتل خطأ وسرعة زائدة.. محاكمة سائقين تسببا فى وفاة مواطن بالتبين

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، إحالة سائقين تسببا في وفاة مواطن في حادث تصادم بمنطقة التبين، إلى محكمة الجنح بتهمة القتل الخطأ.



كانت وردت إشارة من غرفة النجدة لغرفة عمليات المرور بالقاهرة، مفادها وقوع حادث تصادم بمنطقة التبين، ومصرع مواطن.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وبالفحص تبين تصادم سيارتين بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن وفاة مواطن، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط كل من "م. أ"، سائق، و"أ. ح"، سائق، المتسببان في الحادث.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 2231 لسنة 2023 وبالعرض على النيابة قررت إحالتهما للتحقيق ثم للمحاكمة.