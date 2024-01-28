جروح وكدمات وآثار تعذيب.. مناظرة النيابة لجثة طفل بدار السلام

تواصل نيابة دار السلام الجزئية، التحقيق في واقعة مقتل طفل على يد والده تعذيبًا بسبب سوء أخلاقه بدائرة القسم.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة الطفل المتوفى تبين أنه مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، كما تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية ونتج عنه الوفاة وتوقف أجهزة الجسم عن العمل.

كانت النيابة قررت تشريح جثة الطفل المتوفى، وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن، وحبس المتهم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا من سيدة بوفاة ابنها وعمره 5 سنوات، في أثناء اللهو بالدراجة الهوائية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين عدم صحة أقوال الأم، وأن وراء الواقعة والد الطفل سباك حيث قام بالتعدي عليه بالضرب مما تسبب فى موته بسبب شغب الطفل.

وبررت الأم فعلتها لعدم رغبتها فى خسارة ابنها وزوجها فى وقت واحد، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.