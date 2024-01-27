السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل خطف شاب والتعدى عليه فى الدرب الأحمر

خطف شاب
خطف شاب

أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، اليوم، الاستعلام عن الحالة الصحية لشاب احتجزه مالك جراج وعامل، لاتهامه بسرقة حساب أحدهم على مواقع التواصل الاجتماعي للتلصص عليه.

تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بلاغا من أحد الأشخاص، مصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وقرر بتضرره من مالك جراج كائن دائرة القسم وعامل، لقيام الأول باستدراجه واحتجازه داخل غرفة بالجراج عمله وتكبيله وتعديا عليه بالضرب مُحدثين إصابته المشار إليها وسرقة هاتفه المحمول - جهاز "لاب توب" - 2 فلاشة كرهًا عنه. 

وعلل قيامهما بذلك لحضور الأول إليه وطلب منه فتح الإيميل الخاص به وقام بإعطائه البيانات الخاصة بذلك، فقام بتنفيذ طلبه مُستخدمًا جهاز "اللاب توب" ملكه، إلا أنه عقب ذلك ظن المشكو فى حقه أن المُبلغ قام بسرقة الحساب الخاص به واستخدامه بالتلصص عليه فقام باستدراجه والتعدى عليه على النحو المُشار إليه، وقام الثانى باصطحابه عنوة للشقة سكنه والاستيلاء منه على جهاز اللاب توب والهاتف المحمول وصرفه عقب ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما المسروقات وكذا الأدوات المستخدمة فى التعدى على المجنى عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نيابة الدرب الاحمر مالك جراج احتجاز شخص لاب توب تجسس حساب فيسبوك

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حبس مالك جراج وعامل احتجزا شخصا لسرقته فى الدرب الأحمر

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