السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس مالك جراج وعامل احتجزا شخصا لسرقته فى الدرب الأحمر

حبس
حبس

أمرت نيابة الدرب الأحمر، بحبس مالك جراج وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما باحتجاز شخص وسرقته بالإكراه.

تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص، مصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسم) وقرر بتضرره من (مالك جراج كائن دائرة القسم وعامل بذات الجراج، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم) لقيام الأول باستدراجه واحتجازه داخل غرفة بالجراج عمله وتكبيله وتعديا عليه بالضرب مُحدثين إصابته المشار إليها وسرقة (هاتفه المحمول - جهاز "لاب توب" - 2 فلاشة) كرهًا عنه. 

وعلل قيامهما بذلك لحضور الأول إليه وطلب منه فتح الإيميل الخاص به وقام بإعطائه البيانات الخاصة بذلك، فقام بتنفيذ طلبه مُستخدمًا جهاز "اللاب توب" ملكه، إلا أنه عقب ذلك ظن المشكو فى حقه أن المُبلغ قام بسرقة الحساب الخاص به واستخدامه بالتلصص عليه فقام باستدراجه والتعدى عليه على النحو المُشار إليه، وقام الثانى باصطحابه عنوة للشقة سكنه والاستيلاء منه على جهاز اللاب توب والهاتف المحمول وصرفه عقب ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما المسروقات وكذا الأدوات المستخدمة فى التعدى على المجنى عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محكمة جنايات امن القاهرة النيابة العامة نصب قتل سرقة

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