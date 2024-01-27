خبير يؤكد نجاح الإصلاح الاقتصادي وينتقد التقارير المُسيسة (فيديو)

أشاد عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حقق معدلات نمو عالية في الاقتصاد المصري.

وانتقد سليمان، في حوار هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، بعض التقارير الاقتصادية التي وصفها بـ"المُسيسة"، والتي تحاول تشويه صورة الاقتصاد المصري وتقليل إنجازاته.

وأشار سليمان، إلى أن الاقتصاد المصري تأثر بالأزمات الاقتصادية العالمية التي نتجت عن جائحة كورونا والتوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا والاعتداء على غزة، ولكنه استطاع التكيف مع هذه التحديات والحفاظ على استقراره.