السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ياسمين فؤاد: مصر تحتفل باليوم الوطنى للبيئة خلال الأسبوع الحالى بالمحافظات

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن العديد شارك في حماية البيئة في مصر، واعتاد العالم أن يحتفل في يوم البيئة العالمي 5 يونيو، ويكون اليوم الوطني للبيئة في مصر يوم 27 يناير، لإظهار أن كل المؤسسات والوزراء شركاء في التنمية، منوهًا أن القطاع الخاص شريك أساسي في النجاح.

وتابعت وزيرة البيئة، أن الدولة ستحتفل باليوم الوطني للبيئة خلال الأسبوع الحالي في مختلف المحافظات، وزادت موارد المحميات خلال الأربع السنوات الماضية إلى أن وصلت إلى 1600%؜، وزاد عدد المدافن الصحية إلى أن وصلت 24 مدفنًا صحيًا.

وأوضحت ياسمين فؤاد، أن مجلس النواب له دور كبير في نجاح منظومة المخلفات، مشيرًا إلى أن حملة حكاوي من ناسها تسعى لنشر ثقافة السياحة البيئية، وتسعى البيئة على الحد من الأكياس البلاستيكية، والبدء في تنفيذ مشروعات الحد من الأكياس، وأسهم البنك الدولي في توفير الفرص الاستثمارية للتصدي لآثار تغير المناخ في جمهورية مصر العربية.

وجاءت احتفالية يوم البيئة الوطني 2024، تحت شعار "مصر في مسارها نحو الأخضر"، في احتفالية مسار وزارة البيئة في تحقيق الاستدامة البيئية بالتعاون مع شركاء النجاح في كل من القطاعات الحكومية وغير الحكومية وشركاء التنمية.

وتتضمن الاحتفالية تقديم نماذج للبرامج والمشروعات المؤثرة في التحول للأخضر كالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وحملة (حكاوي من ناسها)، بالإضافة إلى عقد جلسة نقاشية عن التحكم فى التلوث الصناعى، والاحتفال باليوبيل الفضي لمشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والمهندس طلعت سويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وعدد من ممثلي شركات القطاع الخاص وذلك اليوم السبت الموافق 27 يناير.

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