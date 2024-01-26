الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رسميا.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

مع بداية اليوم المبارك في منتصف شهر رجب يحرص المسلمين بكل عناية على معرفة موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات عبر المحرك "جوجل"، لتأدية الصلاة في المسجد وحرصا منهم على الاستماع إلى خطبة الجمعة، والمحافظة على الصلاة في وقتها المحدد فهي من أحب الأعمال لله تعالى وتعتبر من الأعمال التي ينال المسلم بها محبة الله عز وجل.

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، اليوم الجمعة 26 يناير 2024، وتكون شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة وصلاة العصر والمغرب وصلاة العشاء. 

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة اليوم الجمعة 26 يناير

وقت صلاة الفجر 5:19 ص

موعد صلاة الظهر 12:07 ص

موعد صلاة العصر 05: 3

موعد صلاة المغرب 5:26 م

موعد صلاة العشاء 6:46

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 5:24 ص

موعد صلاة الظهر 12:12

موعد صلاة العصر 3:08

موعد صلاة المغرب 5:28 م

موعد صلاة العشاء 6:49 م. 

مواعيد الصلاة فى الإسماعيلية اليوم الجمعة 26 يناير

وقت صلاة الفجر 5:15

موعد صلاة الظهر 12:03 م

موعد صلاة العصر 3:00 م 

موعد صلاة المغرب 5:21 م

موعد صلاة العشاء 6:41 م.         

مواعيد الصلاة قي شرم الشيخ اليوم الجمعة 26 يناير

وقت صلاة الفجر 5:04

وقت صلاة الظهر 11:55 

موعد صلاة العصر 2:56 م

وقت صلاة المغرب 5:18 م

وقت صلاة العشاء 6:36 م.  

اقرأ أيضا:

   دعاء الصباح اليوم الجمعة 26-1-2024

موعد بداية شهر رمضان 2024 في مصر وأبرز الأدعية المستجابة

إمساكية شهر رمضان 2024.. وأبرز الأدعية لاستقباله

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان اليوم الجمعة 26 يناير

وقت صلاة الفجر 5:08 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 ص

موعد صلاة العصر 06: 3

موعد صلاة المغرب 5:29 م

موعد صلاة العشاء 6:45

موعد صلاة الجمعة اليوم صلاة الجمعة اليوم في القاهرة صلاة الجمعة اليوم وباقي المحافظات الجمعة اليوم مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة الصلاة

مواد متعلقة

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 26-1-2024 فى محافظات مصر

تعرف على أفضل الأدعية المستجابة في شهر رجب المبارك لعام 1445 هجريا

الأكثر قراءة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

عاجل.. جلسة كولر تبقى على نجم الأهلى وتغلق الباب أمام رحيله في يناير

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل| نهاية الحكومة.. قادة سابقون بالموساد يوقعون على عريضة إقالة نتنياهو

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

العظمة تمد لسابع جد.. «أحفاد الفراعنة» يقدمون للعالم ورق البردى من الشرقية

مصر في معرض الكتاب: أهلاً بكم في "أم الدينا"

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة