رسميا.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

مع بداية اليوم المبارك في منتصف شهر رجب يحرص المسلمين بكل عناية على معرفة موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات عبر المحرك "جوجل"، لتأدية الصلاة في المسجد وحرصا منهم على الاستماع إلى خطبة الجمعة، والمحافظة على الصلاة في وقتها المحدد فهي من أحب الأعمال لله تعالى وتعتبر من الأعمال التي ينال المسلم بها محبة الله عز وجل.

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، اليوم الجمعة 26 يناير 2024، وتكون شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة وصلاة العصر والمغرب وصلاة العشاء.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة اليوم الجمعة 26 يناير

وقت صلاة الفجر 5:19 ص

موعد صلاة الظهر 12:07 ص

موعد صلاة العصر 05: 3

موعد صلاة المغرب 5:26 م

موعد صلاة العشاء 6:46

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:24 ص

موعد صلاة الظهر 12:12

موعد صلاة العصر 3:08

موعد صلاة المغرب 5:28 م

موعد صلاة العشاء 6:49 م.

مواعيد الصلاة فى الإسماعيلية اليوم الجمعة 26 يناير

وقت صلاة الفجر 5:15

موعد صلاة الظهر 12:03 م

موعد صلاة العصر 3:00 م

موعد صلاة المغرب 5:21 م

موعد صلاة العشاء 6:41 م.

مواعيد الصلاة قي شرم الشيخ اليوم الجمعة 26 يناير

وقت صلاة الفجر 5:04

وقت صلاة الظهر 11:55

موعد صلاة العصر 2:56 م

وقت صلاة المغرب 5:18 م

وقت صلاة العشاء 6:36 م.

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مواعيد الصلاة في محافظة أسوان اليوم الجمعة 26 يناير

وقت صلاة الفجر 5:08 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 ص

موعد صلاة العصر 06: 3

موعد صلاة المغرب 5:29 م

موعد صلاة العشاء 6:45