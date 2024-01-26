مع انطلاق ثاني أيام الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024، والذي يعقد بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في التجمع الخامس، تحت شعار «نصنع المعرفة نصون الكلمة»، ارتفعت معدلات البحث عبر “جوجل” عن رابط شراء تذاكر معرض الكتاب 2024 وموعد انتهاء المعرض.

رابط شراء تذاكر معرض الكتاب 2024 وموعد انتهاء المعرض

وتوفر «الدستور» في هذه السطور موعد بدء معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، وانتهاءه وسعر تذكرة معرض، وخطوات حجز تذكرة معرض الكتاب اونلاين.

موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 وانتهائه

وافتتح معرض القاهرة الدولى للكتاب في 2024، أبوابه أمام الزائرين أمس الخميس 25 يناير ويستمر المعرض حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 من فبراير 2024.

ويستقبل معرض الكتاب زواره يوميًا من 10 صباحا حتى الساعة 8 مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة من الساعة 10 صباحا حتى 9 مساء.

سعر تذكرة معرض الكتاب 2024

وبلغ سعر تذكرة معرض الكتاب بمبلغ 5 جنيهات، ومع العلم أن دخول المعرض والخروج منه سيكلف تذكرة واحدة، وحرصت الدولة المصرية على تثبيت سعر تذكرة الدخول للمعرض، من أحل التشجيع للقراء من مختلف الأعمار على الإقبال على المعرض وذلك خلال فعالياته واقتناء الكتب.

حجز تذكرة معرض الكتاب من خلال شباك التذاكر

ويمكن حجز تذاكر معرض الكتاب 2024، وذلك من خلال شباك التذاكر، المجاور لباب دخول المعرض أو من خلال الموقع الإلكتروني.

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رابط شراء تذاكر معرض الكتاب 2024 والخطوات