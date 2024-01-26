الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

رابط شراء تذاكر معرض الكتاب 2024 وموعد انتهاء المعرض

جريدة الدستور

مع انطلاق ثاني أيام الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024، والذي يعقد بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في التجمع الخامس، تحت شعار «نصنع المعرفة نصون الكلمة»، ارتفعت معدلات البحث عبر “جوجل” عن رابط شراء تذاكر معرض الكتاب 2024 وموعد انتهاء المعرض. 

رابط شراء تذاكر معرض الكتاب 2024 وموعد انتهاء المعرض

وتوفر «الدستور» في هذه السطور موعد بدء معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، وانتهاءه وسعر تذكرة معرض، وخطوات حجز تذكرة معرض الكتاب اونلاين.

موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 وانتهائه

وافتتح معرض القاهرة الدولى للكتاب في 2024، أبوابه أمام الزائرين أمس الخميس 25 يناير ويستمر المعرض حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 من فبراير 2024.

ويستقبل معرض الكتاب زواره يوميًا من 10 صباحا حتى الساعة 8 مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة من الساعة 10 صباحا حتى 9 مساء.

سعر تذكرة معرض الكتاب 2024

وبلغ سعر تذكرة معرض الكتاب بمبلغ 5 جنيهات، ومع العلم أن دخول المعرض والخروج منه سيكلف تذكرة واحدة، وحرصت الدولة المصرية على تثبيت سعر تذكرة الدخول للمعرض، من أحل التشجيع للقراء من مختلف الأعمار على الإقبال على المعرض وذلك خلال فعالياته واقتناء الكتب.

حجز تذكرة معرض الكتاب من خلال شباك التذاكر

ويمكن حجز تذاكر معرض الكتاب 2024، وذلك من خلال شباك التذاكر، المجاور لباب دخول المعرض أو من خلال الموقع الإلكتروني.

اقرأ أيضا:

إقبال كبير على معرض الكتاب بعد ساعات الظهيرة (صور)

خلال حفل توقيع كتاب البلوجر كنزى مدبولى.. سقوط بعض الحاضرين على سلالم معرض الكتاب (فيديو)

"عاشت فلسطين حرة".. رسائل أطفال مصر إلى غزة من معرض الكتاب

رابط شراء تذاكر معرض الكتاب 2024 والخطوات

  • يمكن حجز تذاكر معرض الكتاب لعام 2024 من المنزل من خلال الإنترنت عبر اتباع الخطوات التالية:
  • زيارة موقع معرض الكتاب من خلال الرابط المخصص لحجز التذاكر من هنا.
  • ثم تسجيل الدخول إذا أن كنت تملك حسابًا أو إنشاء حساب جديد.
  • قم باختيار «حجز التذاكر».
  • اختر عدد التذاكر التي ترغب في حجزها.
  • قم بكتابة بياناتك الشخصية « الاسم ورقم الهاتف» من أجل حجز تذكرة المعرض.
  • قم باختيار طريقة الدفع المناسبة، وسواء كانت فيزا كارد أو بطاقة ميزة أو من خلال طرق دفع أخرى.
  • سوف تصل لك التذكرة بعد الدفع عبر البريد الإلكتروني أو رسالة واتساب على رقم هاتفك.
  • تتمكن من طباعة التذكرة أو تحميلها على هاتفك، وسوف تحتوي على رقم بوابة الدخول.
رابط شراء تذاكر معرض الكتاب شراء تذاكر معرض الكتاب 2024 وموعد انتهاء المعرض تذاكر معرض الكتاب 2024 شراء تذاكر معرض الكتاب معرض الكتاب 2024 معرض الكتاب

مواد متعلقة

"المجد" تقدم تخفيضات على كتب الأطفال فى معرض القاهرة للكتاب

أطفال معرض القاهرة للكتاب يلتقطون صورًا تذكارية مع "حكاية لكل جيل" (صور)

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

الجاسوس من الداخل.. دراما إسرائيلية عن عالم الاستخبارات

فى ذكرى ميلاد السندريلا سعاد حسنى.. أبرز صفات أنثى الدلو

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

الخارجية الأمريكية: قرار محكمة العدل يتفق مع رؤية واشنطن

ماذا تعنى قرارات "العدل الدولية" فى دعوى ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

وثائق سرية تكشف تاريخ المنظمات الصهيونية فى إيران

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة