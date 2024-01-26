رابط شراء تذاكر معرض الكتاب 2024 وموعد انتهاء المعرض
مع انطلاق ثاني أيام الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024، والذي يعقد بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في التجمع الخامس، تحت شعار «نصنع المعرفة نصون الكلمة»، ارتفعت معدلات البحث عبر “جوجل” عن رابط شراء تذاكر معرض الكتاب 2024 وموعد انتهاء المعرض.
رابط شراء تذاكر معرض الكتاب 2024 وموعد انتهاء المعرض
وتوفر «الدستور» في هذه السطور موعد بدء معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، وانتهاءه وسعر تذكرة معرض، وخطوات حجز تذكرة معرض الكتاب اونلاين.
موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 وانتهائه
وافتتح معرض القاهرة الدولى للكتاب في 2024، أبوابه أمام الزائرين أمس الخميس 25 يناير ويستمر المعرض حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 من فبراير 2024.
ويستقبل معرض الكتاب زواره يوميًا من 10 صباحا حتى الساعة 8 مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة من الساعة 10 صباحا حتى 9 مساء.
سعر تذكرة معرض الكتاب 2024
وبلغ سعر تذكرة معرض الكتاب بمبلغ 5 جنيهات، ومع العلم أن دخول المعرض والخروج منه سيكلف تذكرة واحدة، وحرصت الدولة المصرية على تثبيت سعر تذكرة الدخول للمعرض، من أحل التشجيع للقراء من مختلف الأعمار على الإقبال على المعرض وذلك خلال فعالياته واقتناء الكتب.
حجز تذكرة معرض الكتاب من خلال شباك التذاكر
ويمكن حجز تذاكر معرض الكتاب 2024، وذلك من خلال شباك التذاكر، المجاور لباب دخول المعرض أو من خلال الموقع الإلكتروني.
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رابط شراء تذاكر معرض الكتاب 2024 والخطوات
- يمكن حجز تذاكر معرض الكتاب لعام 2024 من المنزل من خلال الإنترنت عبر اتباع الخطوات التالية:
- زيارة موقع معرض الكتاب من خلال الرابط المخصص لحجز التذاكر من هنا.
- ثم تسجيل الدخول إذا أن كنت تملك حسابًا أو إنشاء حساب جديد.
- قم باختيار «حجز التذاكر».
- اختر عدد التذاكر التي ترغب في حجزها.
- قم بكتابة بياناتك الشخصية « الاسم ورقم الهاتف» من أجل حجز تذكرة المعرض.
- قم باختيار طريقة الدفع المناسبة، وسواء كانت فيزا كارد أو بطاقة ميزة أو من خلال طرق دفع أخرى.
- سوف تصل لك التذكرة بعد الدفع عبر البريد الإلكتروني أو رسالة واتساب على رقم هاتفك.
- تتمكن من طباعة التذكرة أو تحميلها على هاتفك، وسوف تحتوي على رقم بوابة الدخول.