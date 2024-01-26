الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"المجد" تقدم تخفيضات على كتب الأطفال في معرض القاهرة للكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

حرصت دار المجد للنشر والتوزيع على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 المقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

قدمت المجد خصومات كبيرة على كتب الأطفال والقصص والألعاب، وفي هذا السياق قال محمد عبدالله، أحد القائمين على جناح المجد للنشر والتوزيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 لـ"الدستور"، إن الدار قدمت العديد من التخفيضات للأهالي والمواطنين وأبرزها كان على الكتب الملونة والقصص ووصلت نسبة الخصم لأكثر من ٧٠٪.

أوضح أن هناك عروض خاصة علن قصص التلوين فتطرح الدار الـ١٠ قصص تلوين ب ٧٠ جنيها.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

 

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أنور مغيث: معرض القاهرة الدولي للكتاب وجهة للمثقف العربي

 

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