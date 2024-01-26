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مصر

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

جريدة الدستور

النهاردة كام طوبة 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024 تساؤل يدور في أذهان المواطنين مع بداية اليوم، مع قرب انتهاء الشهر القبطي، فهو أبرد شهور العام، والشهر الخامس في التقويم القبطي.

 

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة انهاردة كام طوبه اليوم 2024، وتاريخ اليوم الجمعة، لذا نعرض لكم ورقة نتيجة اليوم بهذا التقرير.

 

كام طوبة اليوم

اليوم الجمعة يوافق 17 طوبة 1740ق، بالتاريخ القبطي.

 

ورقة نتيجة اليوم

اليوم الجمعة:

يصادف 26 يناير 2024م: في التقويم الميلادي.

يصادف 14 رجب 1445ه‍: في التقويم الهجري.

يصادف 17 طوبه 1740ق: في التقويم القبطي.

 

أشهر الأمثال الشعبية عن شهر طوبة

وينسب شهر طوبة للإله "تاوبت"، والطعام المرتبط به يكون القلقاس، ويرجع حقيقته للمصطلح "طوبيا" الذي سيعني التطهير، وسيتميز بهطول الأمطار وتخصيب الأراضي، ويبدأ من 9 يناير إلى 7 فبراير.

وجاءت شهرة شهر طوبة بكافة الأمثال الشعبية التي نسبت إليه، مثل: 

  • "طوبة يخلي الصبية كركوبة".
  • "طوبة أبو البرد والعنوبة".
  • "أبرد من مياه طوبة".
  • و"طوبة بينشف العرقوبة".

 وجاءت تلك الأمثال نظرا لانخفاض درجة الحرارة الشديدة به.

وربط المصريون شهر طوبة في بداية الشعور بآلام المفاصل والعظام، حيث أنهم أكدوا أن هذا الشهر سيشهد أشد صقيع على مدار العام، مما سيؤثر سلبًا على عظامهم.

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

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الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024 على النحو التالي:

  • الأربعاء 10 إبريل- الجمعة 12 إبريل: اجازة عيد الفطر المبارك
  • الخميس 25 ابريل: عيد تحرير سيناء (25 إبريل 1982)
  • الأربعاء 1 مايو: عيد العمال
  • الاثنين 6 مايو: عيد شم النسيم
  • الأحد 16 يونيو: اجازة وقفة عيد الأضحى
  • الاثنين 17 يونيو- الخميس 20 يونيو: عيد الأضحى المبارك
  • الأحد 30 يونيو: اجازة ثورة 30 يونيو
  • الاثنين 8 يوليو: اجازة رأس السنة الهجرية
  • الثلاثاء 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو 1952
  • الاثنين 16 سبتمبر: اجازة المولد النبوي الشريف
  • الأحد 6 أكتوبر: اجازة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)
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