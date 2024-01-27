السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: الحوار الوطني حرك المياه الراكدة في الحياة السياسية

المهندس أحمد صبور
المهندس أحمد صبور

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الدور الذي لعبه الحوار الوطني كمنصة حوارية فاعلة بين جميع أطياف المجتمع المصري للتحاور حول القضايا الوطنية التى تعاني منها الدولة المصرية، من أجل  صياغة رؤي واقعية لحل هذه المشكلات، وهو ما تفاعلت معه القيادة السياسية بشكل إيجابي حيث أحال الرئيس عبد الفتاح السيسي مخرجات المرحة الأولى من الحوار إلى الحكومة، والتى أعلنت لاحقا إعداد خطة لتنفيذ التوصيات الأمر الذي أضفي على الحوار مزيدا من الجدية والفاعلية بالإضافة إلى تعظيم جدوى الحوار.

مسار المرحلة الثانية من الحوار الوطني

وتوقع "صبور"، أن تنعكس  الخطوات الإيجابية التى تم اتخاذها على مسار المرحلة الثانية من الحوار الوطني، كذلك على الحوار الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس السيسي، والذي سيكون معنيا بدراسة شاملة للوضع الاقتصادي أكثر واقعية ومرونة في التعامل مع الأزمات الدولية والإقليمية والتى تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الحوار شهدت مناقشات ثرية كانت نتيجتها الطبيعية صياغة مجموعة من التوصيات التي من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

الحوار الوطني أحد أهم انجازات الدولة المصرية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني أحد أهم انجازات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، لما ساهم به في تحريك المياه الراكدة في الحياة السياسية المصرية، وتشجيع الكثير من الأحزاب على تقديم ما في جعبتها من أفكار ورؤي تخدم المصلحة الوطنية، مشيرا إلى أن الحوار الوطني أيضا ساهم في تعزيز المشاركة المجتمعية في رسم مستقبل هذا الوطن وصياغة حلم مشترك بين جميع أطياف المجتمع المصري وهو حلم الجمهورية الجديدة.

وأكد النائب أحمد صبور، أن واحدا من أهم الانجازات التى حققها الحوار الوطني أنه لم ينحصر على الإطار النخبوي ولكنه امتد لكل قطاعات مصر، واتاح الفرصة لكل مصري للتعبير عن رؤيته وأفكاره لقضايا مصر، حيث تم طرح الرؤي في إطار هرمي من القاعدة للقمة، كما أن مائدة الحوار كانت مزيجا من الخبرة البيروقراطية والتكنوقراطية التي تتولى صنع السياسات، إضافة إلى المواطنين العاديين وأصحاب المصالح وهو ما انعكس على مخرجات الحوار.

المهندس أحمد صبور مجلس الشيوخ الحوار الوطنى الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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