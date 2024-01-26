كرم جبر: تخلصنا من العشوائيات بنسبة 100%.. وقدر هذا الجيل تحمل الأعباء السابقة

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مدرك تمامًا كل التحديات التي تواجه المواطنين.

حل الأزمات الاقتصادية الحالية



وأكد كرم جبر، خلال لقائه ببرنامج "مانشيت" مع الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الدولة تعمل جاهدة على حل الأزمات التي واجهت الشعب بعد أحداث 2011.

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية نجحت في استعادة الأمن وبناء جهاز الشرطة بعد 2013، حيث قامت الدولة المصرية بالقضاء على الإرهاب من أجل توفير عنصر الأمن والأمان للمواطنين.

وأشار إلى، أن الدولة تحملت فاتورة باهظة أثرت على الاقتصاد الوطني بعد أحداث 2011، وذكر، أنه يجب على الإعلام المصري أن يبرز للمواطنين أين كنا وكيف أصبحنا.

القضاء على العشوائيات



وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، "تم القضاء على المناطق الخطرة التي كانت تعرض حياة سكانها للخطر بنسبة 100٪ بعد2013".

واستطرد: "قدر هذا الجيل تحمل أعباء الفاتورة القديمة، حيث كانت البنية التحتية المصرية والخدمية في السنوات الماضية بها شيء من الانهيار، ولذا الشروع في هذه المجالات يتطلب من المواطنين الاستيعاب والصمود".