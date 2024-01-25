الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أيمن رخا: مستشفى شرم الشيخ الدولي أحد أيقونات السياحة العلاجية في مصر

مستشفى شرم الشيخ
مستشفى شرم الشيخ الدولي

قال أيمن رخا، مدير فرع الهيئة العامة  للرعاية الصحية بجنوب سيناء، إن فرع الهيئة ممتد في 6 محافظات، مؤكدًا أن مشروع السياحة العلاجية هو من أهم المشروعات التي اهتمت بها الدولة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحقيقة"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشروع السياحة العلاجية من أهم المشروعات التي اهتمت بها الدولة وذلك لدورها في توفير العملة الأجنبية خاصة بعد الاهتمام الرئاسي الكبير بتطوير ذلك الملف.

مستشفى شرم الشيخ الدولي أحد أيقونات الدولة الصرية

وتابع: "المشروع بدأ بإطلاق السياحة العلاجية باسم "نرعاك في مصر" للوافدين الأجانب بالإضافة لمشروع التأمين الصحي الشامل".

وأكد أن مستشفى شرم الشيخ الدولي هي أحد أيقونات الدولة المصرية في تقديم خدمات السياحة العلاجية. 

وعن أهم المجالات الطبية في السياحة العلاجية، أكد أن عمليات القلب والقسطرة بالبداية وبعدها جراحات المفاصل فمصر متميزة بها على مستوى الوطن العربي، وكذلك خدمات التجميل والأسنان.

للرعاية الصحية السياحة العلاجية العملة الصعبة المجالات الطبية عمليات القلب القسطرة جراحات المفاصل التجميل والأسنان

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