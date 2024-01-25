جمال رائف: مكافحة الإرهاب كلف الدولة المصرية 120 مليار جنيه

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن الشرطة المصرية هي الحصن الحصين للدولة، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ72، حملت العديد من الرسائل على الصعيد الأمني والسياسي والإقليمي.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس أثنى على الشرطة التي تقوم بدور كبير في توفير الأمن والأمان، كما تحدث أن الدولة تسعى لفكرة تحقيق الأمن الشامل وربطها بفكرة التنمية وأنها إحدي ركائزها وذلك ضمن الاستراتيجية المصرية التي نراها منذ 2014 لتحقيق الاستقرار الداخلي للدولة.

وتابع أن تكلفة مواجهة الإرهاب كانت كبيرة وصلت تكلفته إلى 120 مليار جنيه، كما أن الدولة لم تتنازل عن خططها التنموية وكانت تعمل عليها بالتوازي مع مكافحة الإرهاب، فالدولة كانت تدفع أرواح الشهداء وتسير في عملية البناء والتنمية وترميم ما توارثناه من مشكلات وذلك لإعادة استقرار الدولة.

تطوير منظومة الشرطة

وأشار إلى أن الرئيس تحدث عن تطوير منظومة الشرطة واستعادة المسجونين بعد عملية اقتحام السجون وتجاوزت تكلفة هذه المرحلة 450 مليار دولار، مؤكدًا أن التكاتف نقطة مهمة للغاية والرئيس تحدث عن الأمن والاستقرار الذي تحقق، وأن التنمية حدثت بتكاتف الدولة المصرية لبناء الدولة والمحافظة على ذلك مسئوليتنا جميعًا.