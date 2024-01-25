زحام مروري إثر تصادم سيارتين أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه المهندسين

وقع حادث تصادم سيارتين ملاكى، تسبب في ظهور كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر ما أدى إلى توقف حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر بمطلع صلاح سالم باتجاه وسط البلد والمهندسين، وانتقلت أوناش المرور لسحب الكثافات المرورية من الطريق، ولم ينتج عنه أى مصابين.

ويقوم رجال المرور بعمليات سحب للكثافاتـ ويجب ابتعاد المواطنين على كوبرى أكتوبر والتوجه إلى المسطحات الأرضية، لحين إعادة تنظيم حركة السيارات التى تأثرت فى الاتجاهين.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى أكتوبر بتصادم سيارتين تسبب فى كثافات مرورية، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وعززت، الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الخميس تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة، لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

أيضا انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، للحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.