5 مصابين في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة بتوكتوك بطريق الجيزاوية بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بتوك توك بطريق الجيزاوية بمركز ناصر وتم التوجيه بسرعه إنتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لهيئة الإسعاف فرع بني سويف، إلى محل الواقعة، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.