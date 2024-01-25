ضبط 4 أطنان ملح منتهي الصلاحية بالغربية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، من ضبط كميات من الملح المنتهى الصلاحية والسولار المدعم بغرض بيعهم في السوق السوداء

كان المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية تلقى تقريرا من مفتشى التموين يفيد بضبط 80 شكارة ملح تزن 4 طن داخل مصنع تعبئة ملح بدون ترخيص ومجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على مصدرها حيث تم الاشتباه بها وجارٍ سحب عينات لعرضها على المعامل المختصة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه وايضا و467 لتر سولار بغرض بيعها بالسوق السوداء والتربح السريع وتم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير عدد من المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

تشديد الرقابة على الأسواق

وجاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وذلك لتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة لضبط المخالفات التموينية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاتجار في قوت الشعب والمخالفين



التحفظ على 421 عبوة أدوية بيطرية متنوعة

وفى سياق متصل تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية، على 421 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 421 عبوة.



وجرى التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجري شئونها.