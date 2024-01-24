محافظ الغربية يُشدد على سرعة فحص مشاكل المواطنين

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جوله صباحية بمركز ومدينة السنطة لمتابعة الأعمال بمشروعات الرصف والتطوير، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.



وبدأت الجولة بتفقد مستشفى السنطة المركزي الجديد والتي يجرى إنشاؤها على مساحة 4900 م2 لتضم 223 سريرا داخل أقسام «العيادات الخارجية، والطوارئ، والأشعة، والغسيل الكلوي، والعلاج الطبيعي، وغرف عمليات، معامل، وإقامة مرضى عناية مركزة نساء وتوليد، وأطفال، وغرف عزل»، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 88%.

وتابع المحافظ جولته بمتابعة سير العمل بإدارات مجلس مدينة السنطة حيث تفقد المحافظ المركز التكنولوجي،المتغيرات المكانية، خدمة المواطنين، الموارد البشرية، مركز المعلومات، الشئون القانونية،الرصد الميداني، قسم الاستحقاقات، قسم الجزاءات والاجازات، الأرشيف،و اطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف للتأكد من التزام الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.

سرعة فحص مشاكل المواطنين

وشدد المحافظ على جميع العاملين بسرعة فحص مشاكل المواطنين والرد عليها وإنجازها في الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات المطلوبة في إطار القانون حيث إن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات المحافظة.