الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية ومدير الأمن يشهدان احتفالية عيد الشرطة الـ 72

احتفالية عيد الشرطة
احتفالية عيد الشرطة الـ 72 بالغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء خالد عبدالسلام مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، الاحتفالية الفنية الذي أقامها المركز الثقافي بطنطا مساء اليوم بعيد الشرطة الـ 72 بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اللواء صلاح نبيل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقدم محافظ الغربية التهنئة لجميع قيادات ورجال الشرطة البواسل بمناسبة ذكرى احتفالات عيد الشرطة المصرية الـ72، موجهًا الشكر لهم لدورهم في حفظ أمن واستقرار البلاد وتحقيق العدالة والحفاظ على مكتسبات الشعب وحقوقه، مشيدًا بتضحيات شهداء الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، مؤكدًا أن «عيد الشرطة» هو عيد للمصريين جميعًا، كما أن اليوم هو بمثابة تكريم للمجهود الكبير الذي يبذله رجال الشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداءً لمصر ومازالوا يبذلون التضحيات لتحقيق الرخاء والأمن والتنمية في وطننا الحبيب.

وقد استهل الحفل فقراته بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة القران الكريم. 

توزيع الورود وأعلام مصر على الحضور احتفالًا بالعيد 72 للشرطة المصرية

ثم عرض أوبريت شعري بعنوان عين لا تنام من مواهب المركز الثقافي بطنطا، والذي حاز على إعجاب واشادة الجمهور وقام الأطفال بعد ذلك بتوزيع الورود وأعلام مصر على الحضور احتفالًا بالعيد 72 للشرطة المصرية.

عرض غنائي وطني متميز لفرقة محمد فوزي للموسيقى العربية

واستمر الحفل بعرض بعنوان أبطال وأسود قدمته مواهب البالية بالمركز الثقافي، واختتم الحفل فقراته بعرض غنائي وطني متميز لفرقة محمد فوزي للموسيقى العربية قدموا خلاله مجموعة متميزة من الأغاني الوطنية الخالدة وأغان وطنية وحماسية، نالت استحسان الجميع وسط مشاركة الحضور برفع الأعلام.

محافظ الغربية المركز الثقافي بطنطا بعيد الشرطة وتحقيق العدالة رئيس جامعة طنطا

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