الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق 37 محلاً وورشة لمخالفة قرار ترشيد الكهرباء في المحلة بالغربية

غلق محال
غلق محال

قال عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم غلق 37 محلا وورشة، لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ  67 محلا تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.


وأشار "فكرى"، إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة، فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش.
 

تفعيل عمل اللجان

 

وأكد رئيس  المدينة، على تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة، ويتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.

لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية بالوحدات المحلية إطفاء الإنارة الخارجية بترشيد استهلاك الكهرباء بتطبيق المواعيد الرسمية

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