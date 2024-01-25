الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط أصحاب 13 مخبز استولوا على 369 جوال دقيق بلدى مدعم بالغربية

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط أصحاب 13مخبز بالمحلة وبسيون والسنطة، وطنطا استولوا على 369 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق. 

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية، من ضبط  أصحاب 13 مخبز  بالمحلة وبسيون والسنطة، وطنطا  استولوا على 369 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.
وتم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها

ضبط 8 تجار سجائر جملة وقطاعى بمراكز المحافظة  يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية

وفى سياق متصل تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط 8 تجار سجائر جملة وقطاعى بمراكز، يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.
وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش علي محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 8 تجار يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.
وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.

تحرير 35 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن الغربية

كما ضبطت مباحث التموين بالغربية، في حملة على مدار  24 ساعة، 35 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.
وتلقى العقيد عمرو الطوخى مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا بتحرير35  مخالفة متنوعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتلاعب في الأوزان، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.
 

مديرية التموين بمحافظة الغربية 13مخبز بالمحلة وبسيون دقيق بلدى مدعم لتربح ماليا بدون جه حق السوق السوداء إجراء الجرد الفعلى

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