الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"عبدالنبى" يكشف مزايا وفوائد محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء

الدكتور علي عبدالنبي
الدكتور علي عبدالنبي

 كشف الدكتور علي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، أن نظافة المحطات النووية تعادل نظافة الطاقة المائية، أي أنها أنظف من طاقة الشمس والرياح.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المحطات النووية تعطي طاقة كبيرة ومضمونة وتعمل 92 % من عدد ساعات السنة مقابل 30 % لطاقة الرياح و56 % للغاز.

 وأكد أن شبكة الكهرباء عندما تكون مربوطة بالمحطات النووية فإن الطاقة تكون ثابتة، وهنا يمكن الربط مع دول الخليج وأوروبا وحينها تصبح مصر في المركز، وتنشئ بورصة لتبادل الطاقة تعود بالمليارات على مصر. 

وأوضح أن هناك 4 محطات نووية في الضبعة، ويمكن أن يتسع لـ 12 محطة، وهناك مخطط موسع ليشمل 40 محطة في المناطق القريبة من الضبعة، مؤكدًا أن عمر محطة الضبعة من الجيل الثالث يصل إلى 60 سنة ويتوقع أن يصل إلى قرن من الزمان.

المحطة النووية توفر الغاز للصناعة وتوفر مليارات الدولارات

 واستطرد أن عائدات المحطة تحقق ما تم إنفاقه عليها خلال 15 سنة على أقصى تقدير، مضيفا أن المحطة النووية توفر الغاز للصناعة وتوفر للبلد مليارات الدولارات مقارنة بالمحطات العادية لإنتاج الكهرباء، مؤكدًا أن معايير الأمان النووي في الجيل الثالث لن تسمح بتكرار الـ 3 حوادث نووية سابقا في أمريكا واليابان وأوكرانيا.

وأكد أن معايير الأمان الجديدة تجعل من المستحيل وقوع أضرار على البيئة في حال تسرب إشعاع نووي والخسائر ستكون مادية فقط.

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