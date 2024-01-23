الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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منير مجاهد: تدريب فريق لتشغيل وصيانة محطة الطاقة النووية

منير مجاهد
منير مجاهد

قال الدكتور منير مجاهد، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، إن  محطة الطاقة النووية   تستخدم في الطب والصناعة والكشف عن مجال الموارد المائية، مشيرًا إلى أن هيئة الطاقة الذرية نعمل عليها منذ الخمسينات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن المشكلة كانت في الطاقة نفسها وتوليد الكهرباء من الطاقة النووية ونحاول فيها منذ عام 1964 وكانت تتعثر حتى نجحنا فيها بالتعاون مع روسيا.

وتابع، أن سبب تأخرنا في الطاقة النووية السلمية أنه في عام 1964 تم عمل خطاب نوايا لشركة أمريكية لعمل محطة لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر ولم نكن وقتها نحتاج للمياه، ولكن القيادة السياسية رأت تجربة هذه التكنولوجيا ولكنه توقف في أعقاب حرب1967.

وأكد أنه يوجد خبرات كثيرة موجودة والبرنامج تعرض لانقطاعات كبيرة، ولكن المهم أنه بالتعاون مع روسيا يتم تدريب طواقم كبيرة جدًا لتشغيل وصيانة محطة الطاقة النووية والمحطة ستدخل الخدمة في 2028 وسيكون لدينا فريق خدمة وصيانة.

منير مجاهد بالتعاون مع روسيا تدريب طواقم لتشغيل صيانة محطة الطاقة النووية

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